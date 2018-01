Slovenska reprezentanca s povprečno starostjo 23 let in 56 dni je tretja najmlajša na turneji za Estonijo in Finsko. Jelar, ki prihaja iz Spodnje Besnice pri Kranju, ima zgolj tri nastope v svetovnem pokalu. Februarja lani ob debiju v Kuopiu je bil 43., novo priložnost pa je zgrabil z obema rokama. Vozovnico za turnejo si je priskakal v celinskem pokalu, kjer je Sloveniji pribojeval sedmo kvoto, na prvem vrhuncu sezone pa osvojil 19. mesto v Oberstdorfu (po prvi seriji je bil z 12. mestom celo najboljši Slovenec) in 21. v Garmisch-Partenkirchnu.

»Malo sem presenetil celo samega sebe. Nisem natančno vedel, kam sploh spadam s svojimi skoki. Najbolj sem ponosen, da sem dobre skoke s celinskega pokala prenesel v svetovnega. Uspeha sta mi prinesla sproščenost, da bom odslej pokazal vse, kar znam,« je vtise strnil nasmejani Žiga Jelar. Poskrbel je za odmeven skalp, ko je v Garmischu v dvoboju izločil Krafta, lanskega zmagovalca svetovnega pokala in dvakratnega svetovnega prvaka. Avstrijec je bil tako šokiran, da mu z Gorenjcem ni uspelo spregovoriti niti besede.

Zelo inteligenten, zgovoren in lepo vzgojeni študent prvega letnika ljubljanske ekonomske fakultete je po dveh uspehih ostal na trdnih tleh. »Najbolj si želim, da bi bili moji skoki še naprej vsaj na takšni ravni. Cilj je, da si zagotovim mesto v ekipi tudi za tekme po turneji. Obožujem polete, ki sem jih izkusil kot predskakalec v Planici, zato si želim na Kulm in svetovno prvenstvo v Oberstdorfu. Innsbruck je zame nov izziv, saj sem tukaj prvič skakal včeraj in se dobro znašel, medtem ko Bischofshofen dobro poznam,« si je zaželel za avstrijski del novoletne turneje, na kateri očitno zelo uživa. »Včasih sem jo gledal po televiziji, zdaj sem del spektakla z neverjetno množico navijačev, velikim zanimanjem medijev, izjemno zanimivim sistemov dvobojev v prvi seriji. Vse to je imenitna izkušnja za mojo glavo in psihološko pripravo,« je strnil vtise skakalec, ki je 184 centimetri med najvišjimi v karavani. »Višina je prednost v zraku, ko imaš več plovne površine, pomanjkljivost pa na odskočni mizi, ko potrebuješ več časa za odriv,« je razložil.

Timi Zajc je vesel točk, a hkrati razočaran nad uvrstitvama (26. in 22. mesto), saj je na treningih, ko je bil med najdaljšimi, pokazal boljše skoke kot na tekmi. »Moja glavna naloga je, da odpravim nihanja med posameznimi skoki. Če na treningu letim daleč, pomeni, da znam skakati in sem lahko celo med najboljšimi, a velik del skoka se naredi tudi v glavi. Napake se prikradejo, ker sem očitno preveč živčen in izsiljujem rezultat. Zasidral sem se okoli 25. mesta, zdaj si želim, da bom čim hitreje preskočil v drugo deseterico, dolgoročno pa merim na vrh,« je poln samozavesti pripovedoval Timi Zajc, eden največjih talentov v zgodovini slovenskih smučarskih skokov.

Če je bil na začetku sezone še zelo zadržan in sramežljiv v pogovorih, je zdaj ob vsakem novem druženju zgovornejši. »Turneja je zabavna in zanimiva, saj se vsake dva dni preselimo na drugo prizorišče. Če si v formi, se znajdeš na vsaki skakalnici, uživaš in se zabavaš,« je dodal Zajc iz Hramš na obrobju Savinjske doline.