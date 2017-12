Ker v skupnem seštevku svetovnega pokala vodita Nemca Richard Freitag in Andreas Wellinger, reprezentanca pa je na prvem mestu tudi v pokalu narodov, je izjemno zanimanje gledalcev za jutrišnji začetek 66. novoletne turneje v smučarskih skokih. Za uvodno preizkušnjo v Oberstdorfu, kjer je na tribunah prostora za 25.000 gledalcev, so razprodali vse vstopnice za tekmo v soboto in več kot 15.000 za jutrišnje kvalifikacije. Za nameček je Freitag doma prav iz Oberstdorfa, vsa Nemčija pa že od leta 2002 čaka na zmago v skupnem seštevku turneje. Tedaj je zgodovinski uspeh dosegel Sven Hannawald, ki je postal prvi in doslej edini skakalec z zmagami na vseh štirih postajah turneje. Nemška reprezentanca je s štirimi zmagami odlično začela olimpijsko sezono, zato so njeni skakalci na vrhu seznama favoritov, a bodo pod hudim pritiskom pričakovanj uspehov domače javnosti in izzivanja tekmecev, predvsem iz Norveške, Poljske in Avstrije. V preteklosti so na domačih tleh že pogoreli pod pritiskom bremena zmag.

Slovenski skakalci so imeli pester program treningov. Najprej so trenirali v Planici, po državnem prvenstvu so imeli dva dni prosto, nato pa so torek znova preživeli na skakalnici, včerajšnji zadnji dan pred današnjim odhodom v Oberstdorf pa v telovadnici. V Planici so pod vodstvom selektorja Gorana Janusa skakali Peter Prevc, Anže Semenič, Jurij Tepeš in Domen Prevc, v Kranju pod taktirko Gorazda Bertonclja pa mladi Timi Zajc, Tilen Bartol in Žiga Jelar. Trenutno najboljši slovenski skakalec Jernej Damjan se je odločil za počitek in regeneracijo, zato je izpustil državno prvenstvo in trening v torek v Planici, da bo v Oberstdorf prišel lačen skokov.

»Kakšna je pripravljenost fantov, bomo videli v petek in soboto v Oberstdorfu. V letošnji sezoni se nam pogosto dogaja, da na treningu skačejo 140 metrov daleč, na tekmi pa takšnih daljav nikakor ne morejo doseči. Na tekmah svetovnega pokala je zaletno mesto zelo nizko, na treningu pa startna klop lahko tudi malo višje in je vse videti bolje. Ob nizkem naletu se napake stopnjujejo in ne izpadeš le iz deseterice, ampak celo iz dobitnikov točk. Upam tudi na kakšno slovensko presenečenje,« je včeraj na vprašanje o formi slovenske zračne eskadrilje odgovoril selektor Goran Janus, ki bo imel v ekipi kar dva debitanta, sedemnajstletnega Timija Zajca in Žigo Jelarja, ki si je nastop priskakal prek celinskega pokala.

Slovenska reprezentanca prvič na turneji nima konkretnega cilja za uvrstitev v skupnem seštevku, ampak bo šla od tekme do tekme. »Na vsaki tekmi bo cilj uvrstitev med najboljših deset. Glede na to, kakšna je izenačenost v letošnji sezoni, je deseterica vrhunski dosežek. Za skupni seštevek turneje ni konkretnega cilja, saj lanska uvrstitev Domna Prevca na deveto mesto ni pomenila ničesar. Imamo pa konkretna cilja za svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu in olimpijske igre v Pjongčangu,« je pojasnil Janus.