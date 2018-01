Ob današnjem jutranjem pogledu skozi hotelska okna, ko je veter krivil drevesa in podiral vse, kar ni pritrjeno, so bili skakalci prepričani, da ne bo nič s treningom in kvalifikacijami za današnjo tretjo tekmo novoletne turneje. Ko je opoldne začelo deževati, se temniti in se je začela spuščati megla, je moč vetra pojenjala in prireditelji so s prekinitvami vendarle izpeljali program, v katerem je slovenska sedmerica svojo nalogo opravila brez napake. Skozi kvalifikacije, ki so trajale skoraj dve uri, se jih je vseh sedem uvrstilo na jutrišnjo tekmo, potem ko so morali v pripravah na skok improvizirati. V garderobah, kjer se preoblačijo, večino dneva ni bilo elektrike, zato je bilo temno in mrzlo. Več kot 60 skakalcev se je tako kor sardine v škatli nagnetlo v topli sobi nad zaletiščem, kjer sicer čakajo na nastop, in dolgčas preganjalo s klepetom.

Tilen Bartol je znova potrdil, da je vzhajajoči zvezdnik slovenske reprezentance. Kar nekaj časa je stal na mestu vodilnega, potem ko je izkoristil vzgonski veter in potrdil, da je rojeni letalec. »Najbolj pomembno je, da sem kljub napakam ob boku najboljšim. Veliko je še prostora za napredek,« je po devetem mestu povedal Tilen Bartol. Najbolj je bil vesel, da se je izognil dvoboju s sostanovalcem Domnom Prevcem. Jernej Damjan se je bal prav Innsbrucka, a je v takšni formi, da mu sloviti Bergisel ni delal težav. »Vsak dan bolj z užitkom skačem kot zadnji Slovenec, ker drugi soborci pred menoj skočijo dobro. Prišli smo do zdravih notranjih bojev, ko se začnemo šaliti, kdo bo koga premagal. To niso notranji boji med starimi in mladimi, ker bi bil jaz proti vsem,« se je pošalil 34-letni Damjan po desetem mestu.

Ker so bile kvalifikacije prekinjene za pol ure, je bil Žiga Jelar (22. mesto) kar eno uro na mestu vodilnega, a ga ni preveč zeblo, ker je bil prostor ogrevan. Jutrišnjo tekmo bo odprl Peter Prevc (26. mesto), potem ko so se navijači že bali, da bo kratek skok za trening (101 meter – 58. izid) pustil posledice. »Ponavlja se zgodovina. Potrebujem veliko časa, da se v Innsbrucku ujamem s skakalnico. Tudi ko sem bil v odlični formi, sem imel tukaj težave,« je pojasnil Peter Prevc. Timi Zajc se bo pomeril s svojim velikim vzornikom Gregorjem Schlierenzauerjem. Nejc Dežman, ki je le za eno tekmo zamenjal Semeniča, je na tekmo prišel s smučanja na Višarjah. Domen Prevc nikakor ne pokaže skokov s treningov v Kranju.

V boju za zlatega orla se obeta bitka na nož med Stochom, ki je bil danes v kvalifikacijah kot drugouvrščeni le za štiri desetinke točke boljši od Freitaga. »Skušal bom narediti vse najboljše, kar znam, in krotiti čustva,« je napovedal Kamil Stoch. »V tesnem dvoboju bo pomemben vsak meter, vsaka točka,« odgovarja Richard Freitag. Po polomu v Garmischu popoln napad pripravljajo Avstrijci, ki so se znašli pod rafalom kritik. Selektor Heinz Kuttin in športni direktor Ernst Vettori sta užaljena ob kritikah nekdanjega glavnega trenerja Alexandra Pointnerja, ki ima podporo javnosti in z njim javno obračunava v tamkajšnjih medijih.