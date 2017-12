Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih zelo zadržano pričakuje začetek prvega vrhunca sezone – 66. novoletno turnejo. Potem ko je imela v minulih letih favorita za skupno zmago v Petru Prevcu, ki je zlatega orla osvojil predlani, in Domnu Prevcu, ki je lani v Oberstdorf prišel v rumeni majici vodilnega v svetovnem pokalu, letos nima aduta za zmagovalni oder. Od Slovenije so trenutno občutno boljše reprezentance Nemčije, Norveške, Poljske in Avstrije. Najboljši Slovenec je 34-letni Ljubljančan Jernej Damjan, ki je v skupnem seštevku na devetem mestu. Na prvi tekmi v Wisli ga sploh ni bilo v ekipi, na drugi v Kuusamu je senzacionalno zmagal, nato pa je bil 18., 10., 9., 37. in 22.

Damjan se teden dni ni dotaknil smuči

Damjan v Planici ni branil naslova državnega prvaka, ampak si je raje vzel čas za počitek in regeneracijo. »Glede na mojo starost mi dobra regeneracija pomeni petkrat, desetkrat več kot trening. Tako sta mi svetovala selektor Goran Janus in trener v reprezentanci B Igor Medved, s katerim sem poleti delal na skakalnici. To je bil tudi edini konec tedna do finala konec marca v Planici, ki sem ga lahko preživel še z družino. Tako sem se dobro regeneriral in popolnoma odklopil glavo od tekem in skokov,« je pojasnil Jernej Damjan, ki se skakalnih smuči ni dotaknil kar teden dni. Tudi pred Kuusamom ni skakal deset dni, pa mu je nato na Finskem v vseh skokih šlo sanjsko do odmevne zmage.

Na letošnji turneji – na novoletni turneji je pred 13 leti debitiral s sedmim mestom – bo nastopil z novimi smučmi. Na dosedanjih tekmah je tekmoval s starimi iz minule zime, ki jih je imel shranjene za hude čase. Zelo veliko pozornosti posveča tudi dresom, a pri barvah ni izbirčen. »Turneja je posebno tekmovanje in tudi zame še vedno velika uganka. Nihal sem iz ene skrajnosti v drugo, zato nimam velikih ciljev. Največji izziv je, da prvič v karieri na vseh štirih tekmah osvojim točke svetovnega pokala. Na vsaki tekmi je moj cilj uvrstitev med najboljših deset. Šel bom od tekme do tekme, ker bom tako uspešnejši, kot če bi strmel k dolgoročnim ciljem. Če se mi vse izide, se zgodi Kuusamo z zmago, kjer sem se počutil kot doma v dnevni sobi. Če se izide malo manj po željah, sta to Neustadt in Nižni Tagil, ko sem bil med deseterico. Če gre vse narobe, se zgodi Engelberg brez uvrstitve v finale,« pojasnjuje Damjan, ki v predstavah zelo niha od skakalnice do skakalnice. Vsaka skakalnica na turneji je posebna. Pravi, da mu nobena ni tako pisana na kožo in priljubljena, kot je v Kuusamu, kjer je dosegel letošnjo edino slovensko zmago v svetovnem pokalu. Najzahtevnejša skakalnica je v Innsbrucku, za katero tekmovalci pravijo, da je bolj padalnica kot skakalnica, zato jih večina ne uživa na tekmi v središču Tirolske.