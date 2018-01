Nebo nad središčem prestolnice je na silvestrovo tudi letos razsvetlil ognjemet, četudi so ga zaradi grožnje onesnaževanja do zadnjega skušali preprečiti okoljevarstveniki. Nadzorovan in načrtovan ognjemet je boljši, kot če bi pirotehnične avanture prepustili laikom, so sporočili z mestne občine, čeprav ni jasno, zakaj bi naj se te dejavnosti izključevale. Seveda se tudi niso. Tistih 55.000, ki se jim je na silvestrski večer zazdelo, da bi se drenjali in petardnim eksplozijam izogibali na enem od brezplačnih koncertov na prostem, so z glasbenimi točkami v središču prestolnice med drugim razveseljevali Helena Blagne, Nuša Derenda, Nipke, Zlatko, Klemen Klemen, Lea Sirk in narodnozabavni kvintet Danile Lukana.

Z zbranimi je zadnje sekunde do prvega januarja in svojega rojstnega dneva odšteval župan Zoran Janković, tudi letos brez njegove priljubljene pevke Danijele. Predsednik Borut Pahor je medtem obiskal novorojenčke v ljubljanski porodnišnici, v dneh pred novim letom pa je v družbi Jankovića, ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, predsednika državnega zbora Milana Brgleza in varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer nazdravil z brezdomci iz ljubljanskega zavetišča.

V Mariboru je razigrano množico na Trgu Leona Štuklja medtem zabavala Tanja Žagar, v Celju je nastopila skupina Kingston, v Kranju Pop Design in v Piranu Issac Palma ter Big Foot Mama.

Zmago Jelinčič kuha testenine, Janša bo z ženo upihnil sto svečk V kamniški občini so na glavnem trgu gledali in poslušali narodnozabavno zasedbo Špica, do novega leta pa je s krajani odšteval župan Marjan Šarec, ki v novi številki revije Nova medtem razkriva, kaj si doma kupujejo za praznike. Pragmatični politik je ženi podaril vinjeto, hčerki ste prejeli oblačila in sladkarije. Družinsko intimo je rumenemu tisku odkrival še politik Zmago Jelinčič Plemeniti in Suzy zaupal, da je doma žena Monika tista temperamentnejša, sam pa »bolj prijazen in miren«, kar bi koga utegnilo presenetiti. O družinski dinamiki smo izvedeli še, da včasih kaj skuha, sploh testenine z različnimi (nikoli enakimi) omakami, o hčerki slikarki, ki bo letos dopolnila 14 let in zaradi šole že zavrnila ponudbe za razstave v tujini, pa še to, da trenutno prisega na ruske klasike – predvsem na Tolstoja, čeprav so jo navdušili tudi Bratje Karamazovi Dostojevskega in Puškinov Jevgenij Onjegin. Zmago Jelinčič Plemeniti bo letos dopolnil sedemdeset let in tako se je uvrstil še na večstranski seznam revije Zvezde, v katerem so zbrali najpomembnejše okrogle jubileje domačih estradnikov, politikov in drugih vplivnežev. V klubu sedemdesetletnikov se bosta znašla še Manca Košir in Lojze Peterle, osemdeset let pa bo dočakalo po oceni revije nekaj »neverjetnih kalibrov« – recimo »odvetniški as in pisatelj« Peter Čeferin, upokojeni politik Milan Potrč in Ivan Zidar, ki ga opisujejo kot »nekoč čislanega, dandanašnji pa bolj preganjanega gospodarstvenika«. Janez Janša jih bo dopolnil šestdeset, njegova žena Urška štirideset, zato bosta »skupaj upihnila sto svečk«, ugotavljajo v Zvezdah.