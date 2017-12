V petek so Boruta Pahorja v predsedniški palači in parlamentu uradno znova ustoličili za predsednika, pri čemer so ga spremljali častna vojaška četa, sodelavci in družina. Sin Luka Pečar Pahor je tudi uradno predstavil svoje dekle Emo, ki njegove objave z instagrama krasi vsaj že leto in pol, v družbi mlajšega Pahorja pa na primer obiskuje modne revije. Predsednika Boruta Pahorja so sicer že naslednji dan, na predbožično popoldne, čakale dobrodelne obveznosti – pekel je piškote skupaj z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve v Ljubljani, ki bodo praznike preživeli ločeno od staršev. Božično pecivo je nato odpeljal mamam z otroki v ljubljanskem materinskem domu, večurno procesijo so seveda budno spremljali fotografi in medijske agencije.

Predsednik vlade Miro Cerar se je na dan samostojnosti in enotnosti udeležil blagoslavljanja konjev v Podčetrtku, na božični dan pa so ga opazili med sprehodom okoli ljubljanskega koseškega bajerja. Tam se mu je pridružila partnerica Mojca Stropnik, s katero sta vrata svojega domovanja sicer odprla reviji Zarja in novinarski ekipi celo postregla z domačo potico in piškoti, menda odličnega okusa. Par se je razgovoril o njunem odnosu, ki je iz službenih čajank sčasoma privedel do skupnega teka, kjer je nazadnje preskočila iskra. Pravita, da sta si usojena za življenjska sopotnika, cenita pa tudi preživljanje časa z družino. Druženja so posebno prijetna, ko Cerar v roke vzame kitaro (v mladosti je sicer igral harmoniko), Mojca pa ob tem menda odlično prepeva, četudi glede svojega talenta ostaja skromna.

Dončić se je zabaval na koncertu Severine, Bergant slavil abrahama Kdor se je med prazniki prenajedal in si pravočasno zagotovil vstopnico za razprodani koncert Magnifica, se je na božični večer v natrpanih Stožicah lahko razmigal ob živahnih ritmih priljubljenega glasbenika. Obiskali so ga tudi znanci z estrade – na primer Danica Lovenjak in pevka Nina Pušlar. V Sloveniji se je med prazniki za nekaj dni oglasil evropski košarkarski prvak Luka Dončić in na svojih omrežjih med drugim objavil posnetek s koncerta Severine in Poskočnih muzikantov v Celju. Da decembra glasbeniki nimajo zares časa za počivanje, je Lady razložil Vili Resnik, ki na silvestrovo redno nastopa, temu se je pa odrekel pevec in mirovnik Gianni Rijavec, ki je reviji Lady povedal, da tovrstne veselice niso primerne za njegov novi »pop-simfo« koncertni slog. Lani sta bila s partnerico na silvestrovo na primer raje v gledališču. Kulturnejše zabave so prav tako bolj pri srcu televizijskemu voditelju in novinarju Igorju E. Bergantu, ki je nedavno praznoval abrahama, namesto na običajno zabavo pa je prijatelje in družino povabil na sprehod skozi ljubljanski judovski center, kjer so se seznanjali z judovsko kulturo pri nas, pišejo v reviji Zvezde.