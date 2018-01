Na ponovljenem sojenju Janezu Žurgi, ki je decembra 2015 na Rakeku umoril svojega 61-letnega očima Dušana Stražiščarja, se sodišče še vedno trudi razčistiti, v kakšnem psihičnem stanju je bil obtoženi v času umora. Očima, s katerim ni bil v dobrem odnosu, naj bi najprej močno pretepel, ga petnajstkrat z nožem zabodel v obraz, vrat in hrbet, nazadnje pa mu čez obraz poveznil še blazino in ga dušil. Žurge danes na sojenje ni bilo, saj so iz ljubljanskega pripora sporočili, da se mu je zdravstveno stanje poslabšalo in so ga premestili na forenzično psihiatrijo v Maribor. Sodni senat, ki mu predseduje sodnica Vesna Podjed, je kljub nasprotovanju obrambe presodil, da se glavna obravnava lahko nadaljuje, tako da so danes zaslišali še tri strokovnjake psihiatrije oziroma klinične psihologije.

Pripisovanje krivde drugim Klinični psiholog dr. Bojan Zalar je na sodišču pojasnil, da ima Žurga mešano osebnostno motnjo, vendar je bil obtoženi v času umora le zmanjšano prišteven. Po mnenju Zalarja Žurga v kritičnem času namreč ni bil v akutnem stanju. Če bi bil, še več tednov po umoru ne bi funkcioniral. Zalar, ki je svoje mnenje podal v sklopu fakultetne komisije za izvedenska mnenja, v kateri je bila še psihiatrinja dr. Blanka Kores Plesničar, je sicer Žurgi med drugim pripisal tudi večjo impulzivnost in pripisovanje krivde drugim za stvari, ki jih zagreši sam. Danes je pričala tudi klinična psihologinja dr. Sanja Šešok. Sodelovala je pri pisanju mnenja s psihiatrinjo dr. Bojano Avguštin Avčin, ki je na prejšnjem naroku dejala, da ima Žurga hudo osebnostno motnjo, ne pa duševne bolezni. Po besedah Šešokove je Žurgo že takoj, ko so ga pripeljali na pregled, motil nastavljiv ročaj na stolu. Spraševal se je, ali ni ročica morda nekakšen podtaknjen detektor, prav tako pa si je ogledoval strop in spraševal, ali mu prisluškujejo. Šešokova je pojasnila, da je bil Žurga zadržan, da je v osebnostnem vprašalniku podajal predvsem družbeno zaželene odgovore, pri dveh drugih testih pa je bil z odgovori skop. Po besedah Šešokove tako navadno ravnajo ljudje, ki želijo pri pregledu svoje lastnosti zakriti.