O poškodbah Dušana Stražiščarja, decembra 2015 ga je ubil pastorek Janez Žurga, je včeraj tekla beseda na sojenju na ljubljanskem okrožnem sodišču. Stražiščar je imel številne tope in ostre poškodbe, vbodnine in vreznine, a nobena ni bila usodna, kajti umrl je zaradi zadušitve, najverjetneje z vzglavnikom – to so bile glavne ugotovitve izvedenca za sodno medicino dr. Eduarda Kralja. Pri Žurgi je po drugi strani našel štiri ostre, a plitve, in šest majhnih topih poškodb. Nobena ni bila resna ali obrambne narave.

Do konca pri zavesti Kot smo že pisali, je Žurga obtožen, da je 17. decembra 2015 doma na Rakeku 61-letnika močno pretepel in ga nato kar petnajstkrat zabodel v obraz, vrat in hrbet, ko je omahnil na posteljo, pa z blazino zadušil. Z očimovim avtom, na katerega je namestil ukradene registrske tablice, se je potem odpeljal proti morju, med potjo pa materi sporočil, kaj je storil. V Ankaranu je poklical na številko 113 in sledila je aretacija. Žurga je bil v začetku leta obsojen na 15 let zapora, a je bila sodba razveljavljena, češ da mora nov senat na novem sojenju še enkrat preučiti, kako je bilo s storilčevo prištevnostjo. Na prvem sojenju so imeli izvedenci o tem zelo različna mnenja, v (razveljavljeni) sodbi pa je obveljalo, da je bil, čeprav ima že nekaj časa duševne težave, povsem prišteven. Po ugotovitvah dr. Kralja je Žurgov napad trajal nekaj časa, očitno je žrtev bežala pred napadalcem, se upirala (»šlo je za lovljenje in borbo«) in kljub poškodbam z nožem (zaradi katerih pa ni bil poškodovan noben vitalen organ) do smrti ostala pri zavesti. Nobena od poškodb torej ni bila smrtno nevarna in Stražiščar bi preživel, če ga storilec ne bi na koncu zadušil. Žurgove poškodbe so bile majhne, nobene od njih ne bi mogli označiti niti za lahko, je ugotovil izvedenec. In še, da v času napada ni bil pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.