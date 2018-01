Športna infrastruktura: plavalci čakajo na pokriti olimpijski bazen

Ljubljana ima že vrsto let problem z infrastrukturo za treniranje vrhunskega plavanja, kajti prestolnica še vedno nima pokritega 50-metrskega bazena. Pred letom dni je bilo vsega dovolj staršem ljubljanskih plavalcev, ki so na občino, olimpijski komite in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovili pismo, v katerem so ponazorili, s kakšnimi težavami se srečujejo, in zahtevali, naj pristojni poskrbijo za izboljšanje razmer.