Novoletni prazniki pri košarkarski Olimpiji niso bili mirni. Ljubljansko moštvo je s petkovim porazom proti Iliriji v zaostali tekmi 1. kroga državnega prvenstva zabeležilo peti zaporedni neuspeh. Kriza zmajev je očitno tako globoka, da poti iz nje ni videl niti trener Gašper Okorn, ki je dan po tem, ko je klonil proti moštvu trenerja Saše Dončića, po naših zanesljivih informacijah direktorju kluba Romanu Liscu ponudil svoj odstop. Ker jasnega odgovora ni dobil, je nadaljeval delo, včeraj pa v Beogradu, tokrat povsem pričakovano, znova klonil. V 14. krogu jadranskega tekmovanja je bila za Ljubljančane premočna evroligaška Crvena zvezda.

»Če se ne bomo zlomili januarja, potem smo letošnjo sezono zvozili,« je za Dnevnik pred tednom dni dejal Gašper Okorn, a že tri dni za tem, torej še pred novim letom, po porazih proti Heliosu in Iliriji direktorju Romanu Liscu ponudil svoj odstop. »Nič ne vem o kakšnem odstopu. Počakajmo četrtkovo povratno pokalno tekmo proti Heliosu, potem pa bomo videli, kako in kaj,« je ob našem klicu dejal nekoliko presenečeni Roman Lisac in med vrsticami vseeno razkril, da se je nekaj zgodilo.

Kot nam je še uspelo izvedeti, je Okorn svojo namero nemudoma po tekmi z Ilirijo sporočil tudi igralcem, nekateri od njih pa so ga poskušali od tega odvrniti. 44-letni Ljubljančan naj bi bil razočaran zaradi rezultatov in nad pomanjkanjem podpore Lisca, medtem ko naj bi mu moštvo še vedno sledilo. Čudeža na včerajšnjem obračunu proti evroligaški Crveni zvezdi po sicer dobri predstavi ni bilo sposobno pripraviti, zanimivo pa bo videti, kakšna bo reakcija na jutrišnji izredno pomembni povratni četrtfinalni pokalni tekmi proti Heliosu, v katero bo vstopilo s točko zaostanka s prvega dvoboja. Le dan kasneje Olimpijo čaka nov izredno pomemben obračun, tokrat v 15. krogu lige ABA proti Megi.

Liga ABA, 14. krog: C. zvezda – Olimpija 80:76 (16:18, 40:37, 62:56, Rochestie 16; Morgan in Špan po 15, Lorbek 12, Badžim 9, Battle in Oliver po 8, Hrovat 5, Radulović 4), Mornar – Mega B. 87:83 (Needham 36; Bitadze 21, Čančar 14), Igokea – Cedevita 61:69 (Jevtović 21; Krušlin 15), FMP – Partizan 83:71 (Jeremić 14; Andrić 16), Cibona – Budućnost 87:93 (Tomas 21; Gordić 23), Zadar – MZT Skopje 105:80 (Bostic 38; Minčev 17), vrstni red: C. zvezda in Budućnost po 12-2, Cedevita 11-3, FMP, Zadar in Mornar po 7-7, Partizan in Cibona po 6-8, Igokea in Olimpija po 5-9, Mega B. 4-10, MZT 2-12.