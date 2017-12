Osemnajstletni Dončić je aktualnemu evropskemu prvaku na njegovem parketu nasul 20 točk, ujel osem odbitih žog in desetkrat natančno podal. Na koncu je imel statistični indeks 37, kar je njegov drugi najvišji v evroligi in ki mu je petič v karieri prinesel naziv MVP kroga. Dončić je bil ob tem v prejšnji sezoni še dvakrat MVP tekem končnice.

Slovenski čudežni deček je še naprej najbolje ocenjeni igralec evrolige s povprečnim statističnim indeksom 25,9, hkrati pa je najboljši igralec tekmovanja tudi po zadetih prostih metih (79), vrženih prostih metih (91) in nad njim storjenih osebnih napakah (87). Drugi v evroligi je po številu doseženih točk (povprečje 18,6), po številu poskusov za tri točke (90), po zadetih metih iz igre (84) ter skokih v obrambi (17).

Dragić in Nikolić s po dvema točkama

V obračunu Efesa in Bamberga slovenska reprezentanta v napadu nista bila najbolj razpoložena. Zoran Dragić je bil na parketu skoraj 35 minut in je ob metu iz igre 1:7 dosegel dve točki (5 podaj, 3 skoke), Aleksej Nikolić pa je igral dobrih 14 minut in prav tako zabeležil le dve točki (1:2). Efes je po štirih zaporednih porazih vpisal četrto zmago, Nemci pa so izgubili tretjič v nizu in devetič v petnajstih krogih.

Po polovici tekmovanja je v vodstvu CSKA Moskva z izkupičkom 12-3, drugi je Olympiacos, ki ima zmago manj, sledita Žalgiris in Panathinaikos (10-5), Fenerbahče in Real Madrid pa sta pri 9-6.