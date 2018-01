Kriza Petrol Olimpije se seveda na prvi preizkušnji v 2018, gostovanju pri prvaku zadnjih treh sezon lige Aba in enajstouvrščenemu moštvu elitne evrolige, ni končala. Ljubljančani so izgubili s 76:80, kar je njihov šesti zaporedni poraz v štirih različnih tekmovanjih. Zadnjo zmago je Petrol Olimpija dosegla 17. decembra na tekmi državnega prvenstva proti Iliriji.

Za Gašperja Okorna in njegove varovance je bila to šestintrideseta tekma v sezoni 2017/18. Dobili so jih petnajst ali 41,6 odstotka, bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da v nobenem tekmovanju ne igrajo odločilne vloge. V ligi Aba so po četrtem zaporednem neuspehu z izkupičkom 5-9 na 10. mestu med dvanajstimi ekipami, v ligi prvakov Fiba so predzadnji v osemčlanski skupini (3-6), v ligi Nova KBM si delijo tretje do šesto mesto (6-5), v slovenskem pokalu pa so izgubili prvo četrtfinalno tekmo proti Helios Suns.

Kljub porazu pa lahko Ljubljančani tokrat zadovoljni zapustijo Beograd. Vse do konca tekme so bili enakovreden tekmec, na njihovo žalost pa je imela Crvena zvezda širši izbor igralcev, ki so med drugim zadeli trinajst trojk, izgubili skok (31:34), predvsem pa si je pred zaključkom priigrala dovolj prednosti za relativno mirno končnico. Domen Lorbek je sicer sto sekund pred koncem znižal na 76:73, vendar je Talor Battle nato storil tri napake in možnost za senzacijo je splavala po vodi.

Po petnajst točk sta dosegla Jordan Morgan (11 skokov) in Jan Špan (trojke 3:5), dvanajst pa jih je prispeval Domen Lorbek.

Petrol Olimpija bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala v petek, 5. januarja, in sicer doma s predzadnjo ekipo Mega Bemaxom.