Janus kot Zidane in Mourinho

Že po polovici 66. novoletne skakalne turneje je očitno, da sta za osvojitev zlatega orla in denarno nagrado 20.000 švicarskih frankov ostala zgolj dva kandidata: Poljak Kamil Stoch, branilec lanske lovorike, in Nemec Richard Freitag, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Spektakularni preizkušnji na nemških tleh, ki si ju je ob skakalnicah ogledalo 46.000 gledalcev, sta se spremenili v dramatičen dvoboj asov. 30-letni Stoch si je pred drugim polčasom v Avstriji priskakal lepo točkovno in psihološko prednost. Tekma resnice bo tretja postaja v razprodanem Innsbrucku, kjer je skakalnica nad pokopališčem zelo zahtevna s strmim zaletiščem in kratko odskočno mizo.