Tako tudi o političnem odstrelu Dragomirja Matića z vrha Luke Koper ne bi bilo vredno izgubljati besed, če bi šlo zgolj za umik nezaželenega direktorja neke prejšnje vlade. Toda Matić ni bil političen kader. V ozadju njegovega imenovanja ni prirejen razpis, na katerega bi se prijavil kot domnevno neodvisni kandidat, temveč so ga odločevalci k vodenju tega ključnega državnega podjetja povabili kot strokovnjaka, ki do potankosti pozna naravo dela v edinem državnem pristanišču. Od mladosti je delal na ducat delovnih mestih od operative do področnega vodenja in ima osnove logistike