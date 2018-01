Dvajsetletni Bartol je bil po prvi seriji celo drugi, po dolgem čakanju v finalu zaradi neugodnih vetrovnih razmer pa je ohranil mirno kri in s svojo najboljšo uvrstitvijo doslej zasedel peto mesto (136 in 133,5 m/268,9). Peter Prevc je bil osmi (129 in 138 m/266,9), Jernej Damjan 13. (126 in 138 m/259,3), Žiga Jelar 21. (125,5 in 124 m/238,6), Timi Zajc pa 22. (118,5 in 134 m/237,4).

V prvi seriji sta izpadla Anže Semenič na 34. mestu (120,5 m/108,5) in Domen Prevc na 41. (115 m/98,7).

Bartola čakanje in negotovost nista zmedla Dvakratni olimpijski zmagovalec Stoch, ki je dobil uvodno tekmo novoletne turneje v Oberstdorfu, si je že v prvi seriji pripravil lepo izhodišče za končni uspeh na turneji štirih skakalnic, ki jo je osvojil že lani. Le 1,4 točke je zaostajal Bartol, tretji je bil Japonec Junshiro Kobayashi, Peter Prevc je bil sedmi Jernej Damjan 16. Žiga Jelar 18. Timi Zajc pa 30. V drugi seriji sta bila na koncu v ospredju Bartol in Stoch, ki sta kot edina preostala skakalca na nadaljevanje tekme zaradi neugodnih vetrovnih razmer čakala več kot 10 minut. Oba sta se morala vrniti v sobo na vrhu skakalnice, čakanje in negotovost pa ju ni zmedla. Tako je kljub mladosti Bartol v šestnajstem nastopu v svetovnem pokalu ohranil visoko uvrstitev. Veliko izkušenejši Stoch pa je pred 21.000 gledalci v razprodani areni ponovno navdušil in ponovil dosežek s petkove tekme v Oberstdorfu ter 7,5 točke prednosti pred Freitagom na čelu seštevka turneje štirih skakalnic pred tekmama v Avstriji povečal na 11,8 točke. Zabeležil je svojo štiriindvajseto zmago v pokalu in devetinštiridesetič stopil na zmagovalni oder.

»Niti nisem bil nervozen, vse sem doživljal precej sproščeno« Kljub zmagi Stocha pa je danes nase opozoril Bartol. Odlično izhodišče si je priboril v prvi seriji na izpadanje, ko je dobil peti dvoboj z Avstrijcem Michaelom Hayböckom (125 m/119,1), ki je sprva prevzel vodstvo, nato pa je Bartol odgovoril s 136 m. Tri metra daljšo daljavo je zabeležil že v poskusni seriji, ko je bil najboljši med vsemi. »Ne bi rekel, da je bila to najtežja tekma v mojem življenju. Niti nisem bil nervozen, vse sem doživljal precej sproščeno,« je dejal Bartol, ki izhaja iz Loškega potoka, vendar že od mladosti živi in trenira po drugih slovenskih krajih. »Ob čakanju pred finalnim skokom sem komaj čakal, da pridem dol, saj so me noge zelo bolele.« »Pomislil sem tudi na to, da bi finalno serijo takrat odpovedali, vendar sem se hitro zavedal, da to ne bo šlo, saj sva bila na vrhu le še dva,« je podoživel finalno serijo. »Ko sem pristal, nisem vedel, na katerem mestu bom pristal, a ko sem videl številko štiri, sem bil zelo zadovoljen. Da mi je do stopničk zmanjkalo 1,3 točke sem videl šele, ko sem stopil ven iz arene na semaforju. Tudi za to bo še čas.«