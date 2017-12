A ne glede na to so pri Gallupu v predpraznični anketi ugotovili, da Melanio Trump občuduje več ljudi kot Beyoncé in Kate Middleton. Kar pa zadeva njene selfije, pove veliko raziskava Kate Imbach, ki je dosledno secirala vse fotografije, objavljane na twitterju Melanie Trump, preden je njen mož objavil kandidaturo za ameriškega predsednika. V letih od 2012 do junija 2015 je objavila 470 fotografij, od tega le en sam selfi, na katerem je skupaj z možem, pa še na tistem je le majhen delček njenega obraza. Objavila je tudi le pet fotografij Donalda in Barrona Trumpa skupaj, pri čemer so vse posnete iz ozadja.

Največ objavljenih fotografij so bili posnetki s Trumpove stolpnice v različnih letnih časih in fotografije stanovanja. Med fotografijami je tudi posnetek Triglava iz letala s pripisom »Hvala, oče, za lepo fotografijo«. Njeni selfiji pa so redki. Največkrat so to fotografije pred večernim odhodom na zabavo s pripisi, da gre za NY-stil, a se običajno ne vidi njenega obraza. Januarja 2015 je vendarle objavila slefi, dostojen starlete – na fotografiji je spodnji del njenega telesa v bikiniju s pripisom »Popoln dan na plaži«.