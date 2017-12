Ameriški predsednik je najprej z video čestitko svojemu ljudstvu zaželele srečen božič.

Sledila je objava Melanie in sicer fotografije sobe v zlatem. Pod ogromnim okrašenim drevesom sedita ona in njen soprog, s hrbti obrnjena eden od drugega. V rokah imata telefon. Ameriški prvi par je sodeloval pri projektu, v katerem otroci »sledijo« Božičku na njegovi poti odlaganja daril po svetu, kar je sicer zelo pohvalno. So pa številni uporabniki twitterja hitro opozorili na govorico njunih teles, ki naj bi razkrivala vse prej kot praznično in družinsko vzdušje.

»Ah, koli ljubezni je med njima,« je bil sarkastičen eden od uporabnikov, drugi pa je komentiral, da fotografija pove več kot tisoč besed. Melania je kasneje na twitterju objavila še šaljivi selfi, a je tudi ta pri nekaterih naletel na posmeh.