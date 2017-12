Gre za prostore, ki niso izrednega pomena le za njihove uporabnike, ampak za celotno družbo. Tudi (ali predvsem) zato, ker mislijo svet – sebe in svojo okolico ter opozarjajo na krivice sedanjosti in preteklosti. To pa je nekaj, česar gentrifikacija oziroma izrivanje ljudi v imenu dobička, ki ga prinašajo nove bleščeče stavbe, ne spodbuja, ampak zatira. In to je nekaj, kar vsakokratno oblast, pa naj gre za mestno ali državno, spravlja v zadrego.

V teh prostorih ljudje naslavljajo vprašanja. Pretresajo družbene norme in iščejo alternative ter poti do delovanja po načel