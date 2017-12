Mislim svoje mesto: Rdeče in modro

Bi raje živeli v mestu ali na podeželju? Pomembna razlika ni v kakovosti zraka ali v zelenju okrog vas. Ljubljana ima čisto dober zrak. Tudi zelenja ne manjka, čeprav so kostanji na smrt bolni. Razdalje niso več poglavitna sestavina izbire, če ne gre za težko dostopno koroško stran. Od povsod drugod pridete hitro v središče Slovenije. Razlika je v načinu življenja: da na relativno majhnem ozemlju živi in dela precejšnje število ljudi. Zato je bivanje v mestu manj spokojno, bolj zanimivo, pa tudi bolj stresno in konfliktno. Izbira med mestom in podeželjem ni izbira med dvema različnima načinoma življenja. Podeželje, to da, podeželsko življenje je način življenja. Mestno življenje pa ni en sam način, ampak cel snop raznolikih in težko združljivih načinov življenja. Ljubljana ni velemesto, je pa središče in zbirališče vseh teh načinov, in med njimi je tudi urbana margina. Pravzaprav jo imamo za marginalno, ker bi jo drugi mestni »normalni« načini življenja radi potisnili ob rob, dejansko pa je prav ta margina znamenje, da v mestu obstaja tudi urbani način življenja. In zato je tu tudi boj za prostor.