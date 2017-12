O prvem ženskem časopisu Slovenka, ki je v Trstu izhajal med letoma 1897 in 1902, je bilo prelitega že veliko znanstvenega črnila, a o tem, kako je pred 120 leti nastal »mali novinarski čudež«, je v širši javnosti znanega manj. Kdo so bile slovenske izobraženke in izobraženci, ki so se – da bi Slovence postavili ob bok drugim, emancipiranim evropskim narodom – angažirali za ženski časopis? S kakšnimi mlini na veter sta se borili urednici časopisa Marica Nadlišek - Bartol in Ivanka Anžič - Klemenčič, da sta lahko v prvem ženskem listu objavljali besedila Ljudmile Poljanec, Kristine Šuler, Vide Jeraj, Ljudmile Prunk, Zofke Kveder in drugih?

Na obrobju več prostora Kot je povedala urednica zbornika SlovenkaMarta Verginella, je bilo obrobje Slovenije za rojstvo takega časopisa ugodno, ker je v gospodarsko razvijajočem se Trstu delovalo mlado slovensko meščanstvo: »Za voditelje tamkajšnjega narodnega gibanja je bil vstop žensk v javnost pomemben, pripoznane so bile kot sooblikovalke in podpornice gibanja. Poleg tega je bilo na obrobju več prostora, navsezadnje so tam večkrat našle službo učiteljice, kot je bila Pavla Hočevar, ki so bile iz šol na Kranjskem zaradi svojih liberalnih načel izločene.« Velika akterka tega projekta, učiteljica, pisateljica in prevajalka Marica Nadlišek Bartol, sicer mati avtorja romana Alamut Vladimirja Bartola, je na Primorskem vzpostavila mrežo slovenskih intelektualcev, v kateri sta bila tudi pesnika Anton Aškerc in Simon Gregorčič ter pisatelj Fran Govekar. »Z njimi je ves čas debatirala, a ni pustila, da bi jo njihov dvom o uspehu tovrstnega časopisa odvrnil od dela,« je povedala Verginellijeva. Prva urednica Slovenke je sodila v prvo generacijo žensk, ki so ohranjale poklicno neodvisnost in torej niso bile več odvisne od očetov ali mož.