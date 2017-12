Potem ko smo pisali, katere serije so bile najbolj gledane na Netflixu, so podatke o gledanosti na svoji platformi za video na zahtevo – Voyu delili tudi na Pro Plusu. Najbolj gledana vsebina na Voyu, na katerem je bolj ali manj vse, kar predvajajo po televizijah Pop TV, Kanal A in Pop Brio, in to brez dolgih oglasnih blokov, je bila telenovela Padli angeli, ki je imela 367.288 ogledov. Santa Diabla, kot je nadaljevanki naslov v izvirniku, je ameriška telenovela, ki jo je producirala televizijska mreža Telemundo iz Miamija, ima pa kar 136 delov, skozi katere Santa Martinez (Gaby Espino) išče način maščevanja za smrt svojega moža Willyja Delgada (Lincoln Palomeque).

Med resnejšimi serijami je bila na Voyu najbolj gledana dansko-švedska serija Most, ki je imela 19.172 ogledov. To število se bo do januarja verjetno še zvišalo, saj se v začetku leta na skandinavskih televizijah začenja že četrta sezona serije. Pri domačih serijah presenečenj ni, saj je največ ogledov imelo Usodno vino, slovenska telenovela, ki je prišla do številke 339.666, najbolj gledana oddaja pa je bilo kuharsko tekmovanje Masterchef Slovenija s 75.436 ogledi. V športu so bili najbolj gledani prenosi evropskega prvenstva v košarki s 183.028 ogledi, v programu za otroke pa kot najbolj gledana risanka izstopa Grozni Gašper s 34.513 ogledi. Pri filmih smo bili spet za domače, saj se je na prvem mestu znašla komedija Pr’ Hostar s 60.026 ogledi, to pa je glede na to, da jo je veliko ljudi videlo že v kinu, še en lep uspeh za ekipo, ki jo je posnela.