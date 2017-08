Netflix je v zadnjih mesecih svoje uporabnike redno obveščal o novostih lastne produkcije, tako serijah kot filmih, vedno pogosteje pa je presenečal tudi z napovedmi o prenehanju snemanja nekaterih od njih. Gledalce je najbolj razočarala novica, da je konec zgodbe z ZF-orgijo Sense8 dvojca Wachowsky, ki so jo odklopili po dveh sezonah, nezadovoljstvo pa je povzročil tudi konec serije o vzponu hiphopa v 70. letih prejšnjega stoletja The Get Down v režiji Baza Luhrmanna. Medtem ko je Netflix delno popustil prošnjam oboževalcev Sense8 ter se odločil, da nedokončano zgodbo druge sezone sklene z dodatno dveurno epizodo, z nadaljevanjem The Get Downa ne bo nič. Sense8 in The Get Down pa nista edini seriji, ki ne bosta dočakali jutrišnjega dne.

Odpovedi serij, novih in starih, ameriških in drugače govorečih, je bilo še bistveno več, zato se marsikdo sprašuje, ali je tudi na Netflixu prišel čas za izločanje manj kakovostnih vsebin in za malo pazljivejše ravnanje s sredstvi, ki so namenjena produkciji lastnih vsebin. O tem, zakaj ukinjajo serije, pri Netflixu govorijo v piarovski terminologiji, nekoliko neposrednejši pa je bil v svojem razmišljanju Nick Grad , šef kabelske televizije FX. »Vesel sem, da ukinjajo serije. Ne vem, kakšno gledanost imajo, a očitno so začeli sprejemati odločitve. Ne morejo imeti 10.000 serij. Mislim, da jih to vrača v ekosistem, v katerem se vsi trudimo posneti najboljše serije in sprejemati najboljše odločitve.«

Tretja nepričakovana odpoved v enem mesecu je bila serija Girlboss o mladi modni navdušenki, ki postane podjetnica. Pohval kritikov serija ni doživela, jo je pa lepo sprejela mlada publika, ki ji je bila zgodba, pri kateri je sodelovala scenaristka komedije Prava nota Key Cannon , pisana na kožo. A tu se seznam še ne konča. Od bolj znanih se je po treh sezonah rdeča luč prižgala tudi za dramo s Kylom Chandlerjem in Benom Mendelsohnom Bloodline, ki je bila ljubljenka kritikov in prejemnica več nagrad, ter za zgodovinskega Marca Pola, ki je v prvi sezoni stal devet milijonov dolarjev na epizodo, kar je toliko kot Sense8. Konec je tudi za nekatere serije, s katerimi je Netflix lastno produkcijo sploh začel, denimo gangstersko dramo Lilyhammer, v njej je igral Steven Van Zandt , ter grozljivko Hemlock Grove. Obe sta se končali po treh sezonah.

Več bi tvegali

Soustanovitelj Netflixa Reed Hastings priznava, da imajo v tem trenutku premalo hitov in da so v preteklosti premalo ukinjali serije, ki niso dosegle pričakovanj. Ali pa so našle zvesto publiko, a so bile predrage, ko so ceno postavili na tehtnico z njihovo gledanostjo. To potrjujejo tudi besede enega od studijskih izvršnih direktorjev, ki je za revijo Vulture dejal, da so se na Netflixu že začeli spraševati, ali projekt, čeprav jim je bil všeč, morda ne bo predrag.

»Moramo več tvegati. Moramo preizkušati več norih stvari, ker bi morali imeti večje povprečje, ko gre za ukinjanje serij,« je dejal Hastings v intervjuju za televizijo CNBC. Nekateri to razumejo kot napoved, da bo Netflix začel hitreje ugašati serije, ki niso naletele na velik odziv, in raje vlagati v uspešne. Med takšnimi je zagotovo Stranger Things, ki so jo odlično sprejeli tako mlajši kot starejši gledalci, enako oziroma še bolje pa se je odrezala 13 Reasons Why, ki je sprožila tudi globalno debato o samomoru med mladimi.

A kljub vsemu suše na Netflixu še ne bo. V zadnjem mesecu, dveh je denimo predvajal nove serije Glow in Gypsy z Naomi Watts ter Ozark z Jasonom Batemanom in Lauro Linney, ki so dvignile dovolj prahu. Res pa ni rečeno, da bodo vse tudi obstale.