Na borzah umirjeno pred koncem leta

V preteklem tednu so v ZDA republikanci s tesno večino 51 glasov za in 48 proti v senatu potrdili reformo davčne zakonodaje in tako poskrbeli za največjo zmago predsednika Donalda Trumpa. Zaradi proceduralne napake bo treba sicer ponoviti glasovanje v predstavniškem domu, vendar ne gre pričakovati presenečenj, saj so v istem dnevu v omenjenem domu davčno reformo z 227 glasovi za in 203 proti prav tako potrdili. Po ponovnem glasovanju bo predsednik Trump tako moral samo še podpisati najobsežnejšo davčno reformo v zadnjih 30 letih. Sprejem davčne reforme bo za ameriška podjetja, ki so obdavčena s 35-odstotno stopnjo davka na dobiček, pomenilo znižanje te stopnje na 21 odstotkov. Nižji davki in davčne olajšave za podjetja so spodbuden znak za rast dobičkov podjetij v prihodnjih četrtletjih.