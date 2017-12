Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da je zasvojenost z videoigrami lahko duševna motnja. Pripravili so namreč posodobitev dokumenta, v katerem so razvrščene bolezni. Med novimi boleznimi je tudi z igranjem videoiger povezana duševna motnja, katere simptomi so kontinuirano online ali offline igranje iger, pri čemer ima igranje prednosti pred vsakdanjim življenjem, oseba pa zanemarja tudi svoje obveznosti. Oseba, pri kateri se kažejo znaki te duševne motnje, ignorira negativne posledice, ki jih ima prekomerno igranje videoiger, in nadaljuje s svojim početjem.

Vsak, ki ima rad videoigre, še ni duševni bolnik Po novem bo z zasvojenostjo povezana duševna motnja postala zdravstveno stanje in diagnoza, ki jo bodo lahko postavljali zdravniki. Pri Forbesu opozarjajo, da seveda ne gre posploševati: vsak, ki rad igra videoigre, še ni duševni bolnik. Daphne Bavelier z univerze v Ženevi pravi, da imajo lahko videoigre tudi precej pozitivnih učinkov. Lahko izboljšajo koordinacijo med očmi in rokami, blažijo stres, izboljšajo sposobnost reševanja problemov in pripomorejo k povezovanju ljudi. Vse je odvisno od narave igre in tega, kako pogosto, kako dolgo, kje, in zakaj igralec igra igro. O učinkih videoiger je bilo opravljenih več znanstvenih raziskav. V raziskavi, ki jo je opravilo Ameriško psihološko združenje, so raziskovalci ugotovili, da ima lahko igranje videoiger pozitivne učinke na učenje otrok in razvijanje njihovih socialnih in drugih veščin. Ugotovili so celo, da imajo lahko pozitivne učinke tudi igre z nasilno vsebino. Ljudem, ki igrajo »akcijske« videoigre, se lahko izboljšajo kognitivne sposobnosti in veščine, kot so spomin, prostorska orientacija in sposobnost sklepanja.