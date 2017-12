Valerij Gerasimov je v danes objavljenem pogovoru za časnik Komzomolskaja pravda povedal, da ZDA v oporišču na mejnem prehodu z Irakom Tanf urijo nekdanje borce IS, ki se zdaj imenujejo Nova sirska vojska ali pa uporabljajo druga imena, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters. Tanf je strateško pomemben mejni prehod na jugu Sirije.

Oporišče je označil za nezakonito, po njegovem mnenju pa je okolica oporišča postala »črna luknja«, kjer lahko borci delujejo nemoteno. Načelnik ruskega generalštaba je še dejal, da so ruski sateliti in droni tam zaznali brigade borcev. »Resnično jih urijo tam,« je še povedal in dodal, da je bilo veliko borcev in nekdanjih pripadnikov IS tudi v Šadadjiu, kjer je po njegovih besedah prav tako ameriško oporišče. »Dejansko gre za Islamsko državo,« je poudaril. »Vendar po koncu urjenja zamenjajo položaj in ime. Njihova naloga je destabilizirati razmere,« je pojasnil Gerasimov.