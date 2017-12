Arizona, ki je zmagala prvič v zadnjih osmih tekmah, je bila v rednem delu že v izgubljenem položaju, a si je minuto in sekundo pred koncem vendarle priborila podaljšek. Tega je 27 sekund pred zadnjim zvokom sirene odločil Cleyton Keller, ki je postal junak tekme, saj je pred tem v rednem delu namestil gol Christianu Fischerju za izenačenje na 2:2.

»Premagali smo eno najboljših ekip v ligi. Pri njih mrgoli zvezdnikov, ki lahko sami odločijo tekmo. Zato moraš proti njim igrati pametno in odgovorno. Nam je to uspelo, z nekaj sreče smo prišli do uspeha, na katerega sem ponosen. Pohvale si zaslužijo vsi igralci,« je bil zadovoljen trener Arizone Rick Tocchet, ki pa je vendarle izpostavil strelca odločilnega gola: »On je igralec, ki je pri nas letos najbolj napredoval. Je neustrašen in take igralce potrebujemo.«

V Buffalu se je vse pomembno odvilo v zadnji tretjini, v kateri je padlo tudi vseh šest golov. Dve minuti in 11 sekund pred koncem je bil izid še izenačen na 1:1, nato je domačim vodstvo zagotovil Beljačan Michael Raffl. Jack Eichel je minuto pozneje povišal na 3:1, gosti so se približali, a je njihovo usodo v zadnji sekundi s svojim drugim golom zapečatil Eichel.

Z istim izidom kot Buffalo in z učinkovito zadnjo tretjino je zmagala tudi Florida, boljša je bila od Minnesote, dva gola je k zmagi prispeval Jonathan Huberdeau. Najprej je na začetku zadnjega dela izenačil na 2:2, nato pa v zadnji minuti s strelom na prazen gol potrdil zmago.

Montreal je s 3:2 v gosteh ugnal Calgary. Na začetku tretje tretjine je že vodil s 3:0, domačim se je uspelo približati, a jim je za preobrat zmanjkalo časa.