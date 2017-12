Za slovenskim hokejem je leto izgubljenih priložnosti brez vidnejših uspehov na mednarodni ravni. Članska reprezentanca se je po fiasku na svetovnem prvenstvu v Parizu vrnila med drugoligaše, na klubski sceni pa Slovenija zaradi izgona Olimpije iz EBEL nima več stika z resnim hokejem v regiji.

Sprehod Olimpije skozi pekel

Iztekajoče se leto je bilo prelomno na klubskem prizorišču, saj Slovenija po letu 2006 nima več predstavnika v EBEL. Potem ko so pred petimi leti bankrotirale Jesenice, je pod težo dolgov ugasnila tudi Olimpija, ki jo je na zadnjo pot v vlogi predsednika kluba popeljal Marko Popovič. Tivolski hokej se je v zadnjih letih sprehodil skozi pekel, saj so neprestano zamujala plačila igralcem in trenerjem. Neurejene razmere so zaradi nepreglednega poslovanja privedle do propada že drugega kluba z imenom Olimpija v tem tisočletju, zato so se upniki znova obrisali pod nosom. Klavrni konec so Ljubljančani doživeli tudi na ledu. V EBEL so odigrali najslabšo sezono v zgodovini kluba, v finalu državnega prvenstva pa so jih s 3:0 v zmagah odpihnili Jeseničani, ki so se v drugorazredni alpski ligi ustavili v polfinalu.

Tivolski hokej je začel novo zgodbo pod vodstvom Tomaža Vnuka, ki je Olimpijo v zadnjih letih vodil v mlajših selekcijah. Moštvo razen vratarja Roberta Kristana nima zvenečih imen, po vstopu v alpsko ligo pa na štirih tekmah sploh še ni ugnalo največjih tekmecev z Jesenic. Če Olimpija čez teden dni ne bo slavila v Podmežakli, se bo prvič v samostojni državi zgodilo, da bodo ljubljanski hokejisti v koledarskem letu ostali brez zmage nad Jesenicami. Na Gorenjskem so pomladili moštvo in zadeli v polno z ustoličenjem obetavnega Gabra Glaviča na trenerski položaj. Omeniti še velja, da je v Zgornjesavski dolini v prvi polovici leta zadišalo po sodelovanju med sedanjo vodstveno garnituro kluba in projektno skupino, v kateri je bil med najbolj izpostavljenimi nekdanji kapetan Tomaž Razingar, a je pobuda zaradi »kratkovidnosti in strahu posameznikov pred izgubo položajev in ugodnosti« hitro propadla.