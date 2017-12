Slovenska moška alpska smučarska reprezentanca ni izkoristila lepe priložnosti, da bi na božične praznike pripotovala z lepo rezultatsko popotnico. Slalomska proga v Madonni di Campiglio je omogočala višjim startnim številkam, ki jih vztrajno nosita Štefan Hadalin in Žan Kranjec, preboj med najboljše, a Slovenca tega nista izkoristila in odstopila na prvi progi. Na klasiki pod žarometi je peto zmago v tej sezoni dosegel Avstrijec Marcel Hirscher, ki je znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Oster odziv Berganta

Štefan Hadalin je potrdil, da je zelo hiter, in je imel s startno številko 47 devetnajsti najhitrejši zadnji vmesni čas. Ob prvi napaki se je uspešno rešil, ob drugi ne več. Rezultatska ničla pomeni, da bo tudi prihodnje leto nosil visoko startno številko, prvič 4. januarja na Sljemenu nad Zagrebom. Žan Kranjec je s številko 65 odstopil po drugem vmesnem času, ki ni obetal uvrstitve med najboljšo trideseterico.

»Res smo imeli lepo priložnost in jo zapravili. Včerajšnji odstop bo draga šola za Hadalina, iz katere se bo moral čim več naučiti. Štefan je naredil manjšo napako pri dvojni vertikali in se iz nje odlično rešil. Očitno je ocenil, da je bila napaka hujša, zato je v nadaljevanju ubral preveč neposredno linijo, s katero ni mogel pravilno izpeljati proge. Tolažba, da je bil hiter do odstopa, je jalova. Vselej je treba progo izpeljati pametno in se držati dogovorov, saj brezglavo smučanje ne prinaša uspehov,« je bil oster glavni moški trener v slovenski moški reprezentanci Klemen Bergant, ki je za Kranjca dejal, da od starta ni imel ustrezne hitrosti. Pohvalil je pripravo proge, ki je omogočila višjim številkam preboj naprej, a opomnil, da je bila lani proga še bolje pripravljena.