All I Want for Christmas is My Two Front Teeth: Spike Jones, 1948 Mladinska. »Za božič si želim dva sprednja zoba« ali po naše »Za božič si želim dve enki zgoraj« je stara popevka, ki jo je leta 1944 napisal ameriški tekstopisec Donald Yetter Gardner (1913–2004), takrat učitelj v drugem razredu javne šole v Smithtownu. Ko je učence vprašal, kaj si želijo za božič, mu je namreč večina rekla: da bi imeli vse zobe. Božično o otrocih, ki jim rastejo zobje, je Gardner spisal v pol ure. Pravi uspeh je skladba, ki so jo posneli leta 1948, dosegla leta 1949, ko je bila na vrhu ameriških lestvic v izvedbi pevca in humorista Spika Jonesa (1911–1965) in His City Slickers. Ker je bil original tako uspešen, so sledile še mnoge priredbe; prepevali so jo: Ray Stevens, George Strait, Danny Kaye in Andrews Sisters, Urbie Green, The Platters, Dread Zeppelin, Kelly Family, Nat King Cole, The Chipmunks, Hampton String Quartet, The Three Stooges, Kisdongs… Večina verzij je seveda satiričnih. Kaj pa naj bo drugega besedilo o nekom, ki je izgubil mlečne zobe in čaka na stalne?

I Farted on Santa's Lap: The Little Stinkers, 1998 Baseballska. Pesem »Prdnil sem v božičkovem naročju« je zapel ansambel Mali smrdljivci, če vse skupaj enostavno prevedemo. Skladba se je malo obirala in dejansko prišla na lestvice leta 2002. Besedilo je izjemno: preden gresta v praznični trgovski center, mama sinku skuha fižol. On se dolgo premaguje, na koncu pa ne more več vzdržati in spusti vetrove v trenutku, ko sedi v božičkovem naročju in prosi za baseballski kij. Skladba ima dodaten pomen, če vemo, da je Santa's Lap eden popularnejših položajev pri spolnih odnosih, ki naj bi se izvajal predvsem za božič.

Santa Claus Has Got the AIDS this Year: Tiny Tim Medicinska. Kaj tako politično nekorektnega, kot je tale popevka, je težko slišati celo na vsega vajenem svetovnem spletu. Tiny Tim (1932–1996), ameriški pevec in humorist, se je kasneje branil, da je pesem o aidsu napisal in pel, ko še ni bilo jasno, kakšne razsežnosti bo imela ta bolezen. Bojda naj bi jo napisal še pred smrtjo Rocka Hudsona. In, resnici na ljubo, to verjetno celo drži, saj v enem verzu med drugim zapoje: »Santa Claus ima aids in ga letos ne bo, vrne se drugo leto.« Tiny Tim je očitno mislil, da se ta smrtonosna bolezen pozdravi v enem letu.

Please Daddy (Don’t Get Drunk this Christmas): John Denver, 1973 Socialna. Legenda country glasbe John Denver je v naših krajih znan predvsem po priredbi popevke Country Roads, ki jo je v naših krajih pel Aleksander Mežek kot Sivo pot. Denver je svetu prodal še kopico bolj ali manj patetičnih skladbic, verjetno pa je zmagovalka tale iz leta 1973, v kateri sine prosi očeta, naj se za božični večer spet ne napije, ker bo mama žalostna in bo jokala. Preciznejših podatkov o tem, zakaj ata pije in mama joka, John Denver v solzavem country šlagerju z albuma Rocky Mountain Christmas ni povedal.

Christmas at Ground ZeroWeird Al Jankovic, 1986 Nuklearna. Ameriški zabavljač jugoslovanskih korenin je znan po parodijah na znane popevke. Najuspešnejša je bila Eat It, v kateri se je dokaj neposredno norčeval iz Jacksonove Beat It. Jasno, Jankovic ima tudi serijo skladbic, v katerih se bolj ali manj posrečeno poheca iz božiča in njegovih navad, v izbrani skladbi pa govori o praznovanju božiča ob jedrskem napadu. Skladba ima vse značilnosti božične muzike iz šestdesetih, le besedilo na šaljiv način govori o grozotah vojne, ob zvončkljanju glasbe pa v ozadju slišimo bombni alarm.

Hairy Christmas: Willie Robertson & Luke Bryan, 2014 Lovska. Kar 11 sezon do leta 2016 je trajal resničnostni spektakel družine Robertson in ameriške mreže A & E. Duck Dinasty (Račja dinastija) velja za eno najuspešnejših tovrstnih TV-oddaj, »bradati kmetavzarji« iz Louisiane so obogateli s proizvodnjo piščalk za račje in jelenje oglašanje, za našo današnjo rubriko pa so prispevali skladbo Kosmati božič. Glava družine Willie ob pomoči country zvezdnika Luka Bryana prepeva o tem, da so za božič dobili nove puške, da so postrelili par rac in da je mamina kuhinja brezplačna.

White Christmas: The Jingle Cats, 1994 Živalska. Mike Spalla je ameriški producent, ki se poigrava z mačjimi glasovi, tako da iz njihovega mijavkanja sestavlja praznične in predvsem božične pesmice. Začel je s ponarodelo Jingle Bells, najbolj znana pa je njegova predelava zimzelene White Christmas. Spalla je z zvonečimi mački posnel štiri albume, seveda so vsi božični: Meowy Christmas (1993), Here Comes Santa Claws (1994), Rhythm and Mews (2002), First Meowel (2009). Ob vseh mačjih zvokih se je producent odločil še za pasje skladbe, a o lajanju bomo kdaj drugič.

Have A Cheeky Christmas: The Cheeky Girls, 2003 Erotična. Romunsko-angleški duet se je proslavil z božično skladbo, ki mlade fante vabi na božično zabavo. Na pol v Božička oblečeni dekleti, na pol pa goli za božično darilo bolj kot ne ponujata svoji telesi: »Pridi in dobil boš božično darilo / zapri oči in si nekaj zaželi / če si bil priden fant / bom tvoje posebno darilo,« sta dekleti neposredni. Na angleški lestvici sta se povzpeli na izvrstno deseto mesto, zelo uspešni sta bili tudi v Aziji. The Cheeky Girls sta izdali dva albuma, a po letu 2007 nista več snemali.

Grandma Got Run Over by a Reindeer: Elmo and Patsy, 1979 Upokojenska. Elmo Shropshire je veterinar in ameriški country pevec (znan po albumu Love, Death and Taxes), ki je veliko uspešnico o »babici, ki je za božič ušla z božičnimi jelenčki«, zapel skupaj s svojo takratno ženo Patsy. Eno najbolj utrganih božičnih besedil govori o starejši ženski, ki se ji očitno odpelje od jajčnega likerja, napisal pa ga je Randy Brooks. Babica izgine v snežnem viharju, žalovanje se začne, a na koncu, kot kaže tudi originalni video, se babica vrne domov živa in zdrava – skozi dimnik, oblečena v Božička.