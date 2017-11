»Selektorja sem že izbral, a o imenu ne morem govoriti, ker ga mora najprej potrditi izvršni odbor, ki se bo sestal konec meseca ali v začetku decembra,« nam je iskreno odgovoril predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ko smo se pozdravili ob začetku prodaje vstopnic za EP v dvoranskem nogometu, ki ga bo od 30. januarja do 10. februarja gostila Ljubljana.

Za mesto slovenskega selektorja se je zanimalo precej kandidatov od tistih, s katerimi se je sestal Mijatović (Kavčič, Kek, Prosinečki...). Med njimi so bila tudi zelo ugledna imena, nobenega stika pa ni bilo z Muslinom iz Srbije. Odločilno pri izbiri je, da novi selektor dobro pozna reprezentanco in razmere v slovenskem nogometu, da si želi narediti rezultat, da je ustrezen po karakterju in človeški plati. Ker nihče izmed tujcev ne garantira uspeha in tudi obstaja možnost, da bi morda zapustil selektorsko klop zaradi bogatejše ponudbe iz kluba, je očitno, da se je Mijatović odločil za slovensko strokovno znanje. »Pri odločitvi je pomembnih veliko majhnih stvari. Najbolj pomembno, da je selektor ambiciozen z jasnim ciljem uvrstitve na veliko tekmovanje in je kompatibilen z vsemi okrog nogometa,« je pojasnil Mijatović. Čeprav ni omenil priimka, je očitno, da bo v potrditev predlagal 64-letnega Tomaža Kavčiča, ki bo tudi edini kandidat.

Prva preizkušnja novega selektorja čaka marca 2018, ko bo Slovenija odigrala dve prijateljski tekmi. Želja NZS sta obračuna s Črno goro in Avstrijo, s katero je Slovenija doslej igral le enkrat in jo v Linzu z 2:0 premagala z goloma Šiljaka in Gliha pod taktirko selektorja Verdenika. Nasprotniki za tekme junija bodo znani po žrebu za svetovno prvenstvo 1. decembra v Moskvi. Tekmovalni del se bo začel septembra 2018 z novoustanovljeno ligo narodov.

NZS se pripravlja na evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki se bo začelo s tekmo Slovenija – Srbija. Vstopnice, ki bodo veljale za obe tekmi na dan, bodo po 5 in 7 evrov.