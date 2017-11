Madridska kluba bosta na prvem mestnem derbiju letošnje sezone pod hudim pritiskom zmage. Ne eden ne drugi s potekom sezone ne moreta biti zadovoljna, saj po enajstih odigranih krogih za vodilno Barcelono zaostajata že za osem točk. Ekipi sta se sicer nazadnje srečali letošnjega maja v polfinalu lige prvakov, zmage z 2:1 pa se je na Vicentne Calderonu veselil Atletico.

Rdeče-beli, ki so včeraj izraelski investicijski družbi za 50 milijonov evrov prodali 15 odstotkov kluba, so se medtem preselili na nov stadion Wanda Metropolitano, kjer pa so brez zmage na zadnjih štirih dvobojih. Podobno skrb vzbujajoča je tudi forma nekaterih igralcev. Prvi zvezdnik Antoine Griezmann gola ni dosegel že sedem tekem, težave s premagovanjem vratarjev pa imajo tudi Kevin Gameiro, Fernando Torres in Luciano Vietto. Posledično je Atletico na kar 12 od 14 tekem dosegel gol ali manj.

»Mestni derbi je zelo pomemben. Tako kot vselej bomo poskušali zmagati. Prepričan sem, da bomo odigrali dobro, obenem pa upam, da bo tudi končni rezultat ugoden za nas,« pred tekmo pravi vratar Atletica Jan Oblak. Slovenski reprezentant bo eno glavnih orožij svoje ekipe proti mestnemu tekmecu, saj tudi letos brani izvrstno. Na 16 tekmah je prejel le osem golov oziroma 0,5 na tekmo, s čimer med vratarji v petih najmočnejših evropskih ligah zaostaja zgolj za Davidom de Geo iz Manchester Uniteda.

S težavami, ki pestijo Atletico, se lahko še kako dobro poistovetijo v taboru Reala. Ekipa trenerja Zinedina Zidana se je z zadnjih dveh gostovanj vrnila poražena, tako kot njegov stanovski kolega na klopi Atletica Diego Simeone pa tudi Francoz išče načine, kako prekiniti strelski post svojih napadalcev Cristiana Ronalda in Karima Benzemaja.

»Ljudje ne vidijo razlike med zabijanjem golov in dobrimi predstavami. Vidijo me kot stroj za doseganje zadetkov, kot človeka, ki mora kar naprej tresti mreže. Če jih ne, nikogar ne zanima, ali igram dobro. Sodijo me le po zadetkih. Seveda sprejemam kritiko, a se z njo ne strinjam,« svojo strelsko krizo komentira Cristiano Ronaldo, ki sicer v povprečju sproži kar 6,9 strela na tekmo, kar ga v španskem prvenstvu uvršča v sam vrh.

Portugalec s soigralci danes ne bo mogel računati na pomoč Garetha Bala, ki se je po sedemtedenskem počitku že spogledoval z vrnitvijo na zelenico, a mu je to preprečila vnovična poškodba stegenske mišice. Valižan, za katerega je Real leta 2013 odštel tedaj rekordnih 100 milijonov evrov, vedno bolj postaja zgrešena naložba. Če je še v sezoni 2014/2015 igral 2,582 minute, je v lanski na igrišču preživel kar 1157 minut manj. Pri tem je zanimivo, da od prihoda v špansko prestolnico ni imel težav le s stegensko mišico, temveč tudi s kolenom, gležnjem, bokom, tetivo, dimljami in stopalom.