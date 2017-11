Derbi, ki ga nihče ni želel izgubiti, je dobil Maribor. Olimpija je prvič letos izgubila, odločil pa je Marcos Tavares. Vendar je bil derbi v Ljudskem vrtu, drugi prvenstveni letos po remiju brez golov Stožicah, še več. To je bila tekma, v kateri je Maribor upravičil vlogo favorita, o kateri sta govorila Darko Milanič in Zlatko Zahović. In zmagal kot branilec naslova.

Tokrat ni bilo treba umetno dvigovati vzdušja kot v pokalu. Maribor ni igral na silo, temveč na zanos. Kolektivno, brez napak v igri, ni prizanesel Olimpiji. Da to kljub pričakovanjem ne bo derbi, ki ga nihče ni hotel izgubiti, ker v prvenstvu letos še nobeden od klubov ni izgubil, je poskrbel Marcos Tavares. Resda mu je pomagal Denis Klinar z izbijanjem, predložek Martina Milca mu je serviral naravnost na nogo, nastavljeno na rekord. Gol številka 129 v prvenstvu, še en do Štefana Škaperja.

Vijoličasti so imeli z Gregorjem Bajdetom in Milcem, ki sta se vrnila v moštvo, v katerem se je poznala vrnitev Blaža Vrhovca, Jean Claude Billong pa je znova zanesljivo zamenjal Aleksandra Rajčevića, ob slabem večeru Dina Štigleca tisti princip, ki je Milaniču umanjkal v Stožicah.

»V tekmo nismo šli pravilno, preveč napak delamo,« je Nik Kapun ugotavljal ob polčasu. Olimpija je stežka iskala Issaha Abassa, in ko je Klinar svoj prodor zapravil, je Maribor lahko pokazal, kaj se je naučil iz pokalnega poraza: ni toliko pomembna sama posest kot dobro branjenje. Ker je to uspevalo, se je ponujal prostor na sredini.

»Škoda, da nismo zadeli še v drugo,« je tako lahko upravičeno obžaloval ob polčasu Martin Milec, ki je imel najboljšo tekmo po Hapoelu. Dare Vršič, ki mu v primerjavi z lansko sezono manjka le učinkovitost, je imel tri priložnosti, stopnjevale so se po obetavnosti, a je dvakrat pomeril mimo, ko je šel sam proti Aljažu Ivačiču, pa je pomeril naravnost vanj. Priložnosti dovolj, da bi Maribor storil Olimpiji to, kar so Ljubljančani prejšnji vikend njim.

Maribor je vnaprej opozarjal, da Olimpija nima tako zelo pogostih napadov, toda ko jih ima, je zelo nevarna. Vendar bolj se je potrdilo, kar je napovedal Milec. Da drugi polčas ne bo lep na oko in da bodo odločile malenkosti. Držalo je oboje, čeprav je imel Maribor še naprej pobudo, a se nato znal postaviti. Bišćan je tekmo skušal rešiti z vstopom Stefana Savića in Roka Kronavetra, kar je Olimpiji sicer prenašalo težišče igre na polovico Maribora. Najbližje so bili gostje, ki so imeli boljšo posest, prek vnovič zelo razpoloženega Kronavetra. Dvakrat je preizkusil Jasmina Handanovića, dvakrat mu je ta strel obranil, v drugo se je odbitek za remi ponudil Issahu Abassu, vendar ga ni izkoristil.

Preostale tekme 16. kroga: ANKARAN – CELJE sobota ob 12. uri, sodnik: Sagrković Ankarančani namučijo tekmeca, vendar ostajajo praznih rok. Zaradi težav z igrišči za trening so zadnje dni vadili na umetni travi v Piranu. Celjani so prvič v sezoni povezali dve zmagi in bodo še tretjo, če bo Filip Dangubić v strelski formi. Verjetni postavi – Ankaran: Bužan, Mate, Pahor, Burkić, Humar, Klapan, Delgado, Matošević, Meledje, Cerovec, Vodeb. Celje: Jurhar, Kelhar, Džinić, Travner, Jazbec, Žinko, J. Pišek, Šušnjara, Dangubić, Požeg Vancaš, Lupeta. Naš namig: 2. TRIGLAV – ALUMINIJ sobota ob 14. uri, sodnik: Skomina Derbi za osmo mesto. Aluminij iz Kidričevega je na igrišču sicer zapustil boljši vtis, kot je izkupiček točk, zato ima le dve več od Kranjčanov. Triglav premore nekoliko več bojevniškega duha in trenutno tudi boljšo formo, Aluminij pa ima po drugi strani več znanja in izkušenj. Verjetni postavi – Triglav: Džafić, Arh Česen, Suljević, Zec, Kuhar, Udovič, Vujčić, Robnik, Tijanić, Poplatnik, Podlogar. Aluminij: Janžeković, Jurčević, Muminović, Jakšić, Vrbanec, I. Mensah, Petrovič, Tahiraj, Škoflek, Mesec, Nunić. Naš namig: 1. RUDAR – GORICA sobota ob 20.20, sodnik: Blažič Derbi za prvega zasledovalca Olimpije in Maribora. Glede na slog igre obeh trenerjev, Marijana Pušnika (Rudar, 23 točk) in Mirana Srebrniča (Gorica, 22 točk) ter kadrovsko zasedbo obeh ekip se drevi v Velenju obeta zanimiva tekma z veliko lepimi potezami za gledalce. Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Pušaver, Vukliševič, Vasilijević, A. Pišek, Antonov, Tucić, Trifković, Novak, Vizinger, Mary. Gorica: Sorčan, Škarabot, Lipušček, Kavčič, Celcer, Žigon, Grudina, Džuzdanović, Osuji, Kapić, Nwabueze. Naš namig: 0. DOMŽALE – KRŠKO nedelja ob 15. uri, sodnik: Tkalčič Tudi z okrepitvama Andražem Kirmom in Agimom Ibraimijem igra Domžal še vedno ni po okusu trenerja Simona Rožmana. V še hujši krizi so gostje iz Krškega, ki imajo novega športnega direktorja Petra Đorđevića, nekdanjega nogometaš sarajevskega Željezničarja. Verjetni postavi – Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Balkovec, Husmani, Vetrih, Alvir, Kirm, Ibraimi, Ibričić. Krško: Zalokar, Jakolič, Krajcer, Ejup, Šturm, Jurina, Jovanović, Balić, Mujan, Mandić, Škrbić. Naš namig: 1.

Najboljša sta Dob in Nafta iz Lendave V drugi slovenski nogometni ligi bodo s tekmami 16. kroga začeli drugo polovico tekmovanja. Vodilna Mura ima kar šest točk prednosti pred drugouvrščeno Nafto iz Lendave. Glede na niz zmag sta v najboljši formi Dob (pod vodstvom novega trenerja Nenada Toševskega je zmagal na vseh štirih tekmah) in Nafta (sedem zmag zapored), ki se bosta danes pomerila med seboj. Pari 16. kroga, danes ob 14. uri: Krka – Ilirija 1911, Bravo – Rogaška, Roltek Dob – Nafta 1903, Drava Ptuj – Zarica Kranj, jutri ob 14. uri: Mura – Fužinar Ravne Systems, Cherrybox 24 Tabor Sežana – Kalcer Radomlje, Jadran Dekani – Farmtech Veržej, Brda – Brežice Terme Čatež.