Madridski derbi 12. kroga španskega nogometnega prvenstva se je končal brez zadetkov, kar bi bil glede na pretekle sezone morda celo dobrodošel rezultat, letos pa to pomeni, da je zaostanek obeh klubov za vodilno Barcelono že gromozanskih deset točk, prehitela pa ju je celo Valencia, ki ima šest točk več.

Svetovni mediji so se seveda vnovič razpisali o skromnem strelskem doprinosu še ne dolgo tega smrtonosne napadalne dvojice. Ronaldo in Benzema sta letos v domačem prvenstvu dosegla vsak po en zadetek, kar umešča Real med ekipe v Evropi, ki imajo najmanj učinkovit napadalni dvojec.

V oči je padlo tudi posredovanje španskega branilca pri Atleticu Juanfrana Torresa, ki je ob podaji v prostor prehitel vidno počasnejšega Ronalda. Na stadionu Wanda Metropolitano se je ob tem na semaforju izpisala najvišja hitrost obeh igralcev, pri čemer je bil najboljši nogometaš na svetu po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) z 32,8 kilometri na uro počasnejši od španskega branilca.

To je za mnoge le dodatna potrditev, da Portugalec izgublja dominantnost v svoji igri, a so takšni sklepi bržkone prezgodnji, saj se tudi najboljšim pripeti padec forme. Bi pa lahko bile zato individualne krize nogometašev v vrstah belih baletnikov na kratek rok oziroma srednji rok toliko bolj usodne v boju za lovorike, saj si v španski la ligi najboljši ne smejo privoščiti veliko spodrsljajev, Real pa jih že v prvi tretjini prvenstva zbral precej.

Na včerajšnji tekmi si je za povrh nos nesrečno zlomil Sergio Ramos, ki ga je ob poizkusu izbijanja žoge močno brcnil francoski branilec Lucas Hernandez. Trener galaktikov Zinedine Zidane ni znal povedati, kdaj bo kapetan znova nared, lahko je le potrdil, da zaradi krvavitve ni mogel nadaljevati tekme, Ramos pa je po tekmi tvitnil, »da bi za grb in dres Reala tisočkrat krvavel,« in dodal: »Hvala za podporo, nazaj bom, kot bi mignil.« Vprašanje pa je, če se bo lahko vrnil že za tekmo lige prvakov jutri z Apoelom.

Volvería a sangrar una y mil veces más por este escudo y esta camiseta.

Gracias a todos por el cariño y apoyo. En nada, de vuelta.

I would bleed a thousand times for this badge and this shirt.

Thanks for your support. I'll be back in no time.#HalaMadridpic.twitter.com/mCcNxoSfGV