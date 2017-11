In vendar so prav njegova besedila vedno dobro brana, zgled mnogim mladim novinarjem, predvsem pa so »vzgojila« celo vrsto filmskih kritikov, ki so uvideli, da efemernost časopisa ne pomeni nujno lahkotnosti pisanja, da je lahko dnevna kritika vrhunska in trajna, ne glede na to, da vanjo že naslednji dan zavijemo solato.

Predvsem pa je Zdenko kolega, s katerim sem skoraj trideset let delila najprej pisalni stroj, potem računalnik in predvsem ideje. Ko sem kot začetnica vstopila v kulturno redakcijo, me je pričakala sanjska novinarska trojica: Mitja Koš