Anisimov je dosegel prvi hat-trick v karieri in to prav proti svoji nekdanji ekipi, rangerjem. Vse tri zadetke je dosegel v zadnji tretjini, izkazal se je tudi Nick Schmaltz, ki je zbral tri podaje, skupaj pa so črni jastrebi ohladili eno najbolj vročih ekip prvenstva, ki ji je uspel najdaljši zmagoviti niz to sezono, a se je zaustavil pri šestih zmagah.

Po enkrat so za zmago zadeli še Alex DeBrincat, John Hayden in Jonathan Toews, vratar Corey Crawford pa je zbral 25 obramb. Rick Nash je za rangerje zbral gol in podajo, med strelce pa sta se vpisala še Kevin Hayes in Mika Zibanejad.

Detroit Red Wings so visoko z 8:2 premagali Calgary Flames, Anaheim Ducks pa so bili s 4:2 boljši od naslednjih tekmecev Los Angelesa, Boston Bruins. Izkazala sta se Josh Manson in Nick Ritchie, ki sta vsak k zmagi prispevala po gol in podajo, Kevin Roy pa je proti kosmatincem dosegel svoj prvi zadetek v NHL. Vratar John Gibson je zbral 39 obramb, tekmo pa je zaznamoval jubilejni tisoči nastop Antoina Vermetta v ligi, ki je ob tem k zmagi dodal podajo.

Kapetan kraljev Anže Kopitar bo s soigralci vnovič na ledu že danes, ko jih v domačem Staples Centru čaka srečanje z Bostonom. Ta je izgubil zadnje štiri tekme.