Nasina simulacija orkanov in aerosolov

Ali lahko vidimo Zemljino atmosfero? Lahko, in sicer s sledenjem tistega, kar se prenaša z vetrom. Drobni aerosolni delci kot so dim, prah in morska sol, na krilih vetra potujejo okoli Zemlje in ustvarjajo vidne vremenske vzorce in druge sicer nevidne fizične procese. Nasini znanstveniki so s pomočjo superračunalnikov izdelali simulacijo, za katero pravijo, da je ena od najbolj natančnih analiz atmosfere, ki jo uspeli do sedaj narediti.