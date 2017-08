Pri Nasi so objavili nenavaden oglas za delovno mesto »zaščitnika planeta«. Izbran kandidat bo imel dve poglavitni nalogi: skušal bo preprečiti kontaminacijo planeta z mikrobi iz vesolja in prenos mikrobov z Zemlje na druge planete.

Zaposlitveni oglas je Nasa na svoji spletni strani objavila že sredi prejšnjega meseca, a je pozornost javnosti dosegel šele pred dnevi, ko je bil objavljen tudi na twitterju.

Interested in @NASA's opportunity to become a Planetary Protection Officer?! Vacancy is open! Learn more on @USAJOBShttps://t.co/qj10DH6s3M