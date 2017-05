Še 426 dni nas loči od pričetka zgodovinske misije, s katero želi Nasa podrobno spoznati še zadnji predel našega osončja, ki ga še ni obiskalo od človeka izdelano vesoljsko plovilo. Kot opozarjajo pri ameriški vesoljski agenciji, je ta zadnji kotiček tudi najbolj pomemben kotiček in izvor našega osončja.

Sedemkrat okoli Venere in osemkrat bliže od preteklih sond

Sonda solar probe plus bo predvidoma svojo sedem let dolgo potovanje na ciljno oddaljenost od Sonca pričela že prihodnje leto. Takrat bo sonda poletela proti Soncu, naredila lok okoli njega in se vrnila proti Veneri. Gravitacijsko polje drugega najbližjega planeta Soncu bo sonda nato izkoristila za ponovitev potovanja proti naši zvezdi, na podoben način pa bo kar sedemkrat obšla Venero ter vsakič postopno zmanjševala krožnico okoli Venere in Sonca.

Najmanjša oddaljenost sonde solar probe plus od Sonca bo okoli 5,9 milijonov kilometrov, kar je precej bliže od orbite Merkurja, sicer najbližjega planeta Soncu. Sonda bo na tej točki hkrati kar osemkrat bliže Soncu, kot je bila katera koli sonda doslej.

Na tej oddaljenosti bo solar probe plus sposobna opazovati pospeševanje sončnega vetra na nadzvočno hitrost, med kroženjem pa bo potovala tudi skozi območje, kjer nastajajo solarni delci z največ energije. Čeprav znanstveniki pričakujejo, da bodo ugotovitve precej pripomogle k našemu razumevanju zunanje Sončeve atmosfere oziroma korone in najverjetneje odprla tudi številna nova vprašanja, je del motivacije za misijo povezan tudi z bolj vsakdanjimi potrebami sodobnega sveta.