»Nimamo izbire, rešiti moramo Ameriko – pred lažmi, rasizmom, krivico,« so zapisali na spletni strani podjetja ter širšo javnost pozvali k denarnim prispevkom, s katerimi bi podprli projekt. Le nekaj ur zatem so »pakete presenečenja«, vredne 15 dolarjev, že razprodali. »Trump je smešna pošast, ki se boji Mehičanov. In to tako zelo, da bi zgradil 20 milijard dolarjev vreden zid s katerim, kot vemo vsi, ne bo dosegel ničesar,« so zapisali in nadaljevali: »Zato smo kupili velik del zemlje na meji z Mehiko ter najeli odvetniško družbo, specializirano za pridobivanje zemljišč, da bomo gradnjo zidu otežili tako s finančnega kot časovnega vidika.«

Zaenkrat ni znano, koliko zemlje so kupili in kje točno je zemljišče. Na objavljenem posnetku se vidi zgolj nekaj divjih konjev, ki galopirajo po puščavi. Tudi ni znano, koliko paketov po 15 dolarjev so prodali. Kupci bodo decembra po pošti prejeli ilustriran zemljevid zemljišča s certifikatom in obljubo, da se bo podjetje borilo proti gradnji zidu. Priložili bodo še nekaj novo izdanih kart ter presenečenje ali dva.

V podjetju so v preteklosti stali za več potegavščinami – na črni petek leta 2015 so prodali za okoli 40.000 evrov ničesar, lani pa zbrali okoli 84.000 evrov za izkop »počitniške luknje« sredi ničesar. Letos so predstavili novo igro Cards Against Silicon Valley, v kateri se delajo norca iz tehnološkega sektorja.