Trump je nagovor več tisoč podpornikov začel in zaključil s pozivom Američanom, naj stopijo skupaj. Obenem pa je kmalu naslovil kritične besede zlasti na medije. Ti so po njegovih besedah napačno predstavili njegove »popolne« besede po nasilju, ki je izbruhnilo na nedavnem shodu skrajnih desničarjev v Charlottesvillu in v katerem je bila ubita ženska.

»Edini ljudje, ki dajejo besedo tem sovražnim skupinam, so mediji sami in lažne novice,« je dejal. Obtožil jih je, da ne poročajo o dejstvih in niso hoteli poročati niti o tem, da je »ostro nastopil proti« neonacistom, tistim, ki zagovarjajo prevlado belcev in Ku Klux Klanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Znova je prebral skoraj celotni izjavi, ki ju je glede nasilja podal v minulem tednu, izpustil pa je nenapisana komentarja, ki sta sprožila največ kritike - da je krivda za nasilje na obeh straneh, tako na skrajnih desničarjih kot na nasprotnih protestnikih, ter da so bili med zagovorniki prevlade belcev 12. avgusta tudi »dobri ljudje«.