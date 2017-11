Državno tožilstvo je po skoraj dveh letih, odkar smo v Dnevniku razkrili, da je poslanka SMC Irena Grošelj Košnik zadolžila Center za socialno delo Trbovlje, ko je še bila njegova direktorica, na okrožno sodišče v Ljubljani vložilo zahtevo za preiskavo zoper tri osebe, vpletene v nezakonito poslovanje tega centra. Gre namreč za posojila, ki jih je Grošelj-Košnikova skrila pred pristojnim ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in finančnim ministrstvom, obenem pa ni plačevala prispevkov za socialno varnost zaposlenih.

Tožilstvo za Grošelj-Košnikovo zahteva preiskavo zaradi utemeljenih sumov kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, oškodovanja javnih sredstev ter kaznivega dejanja ponareditve poslovnih listin. Grošelj-Košnikovi, ki s poslanskega mesta ni odstopila niti, ko so jo kriminalisti kazensko ovadili, tako grozi zaporna kazen od enega do osem let za poneverbo in neupravičeno uporabo tujega premoženja ter od enega do osem let za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, za ponarejanje poslovnih listin pa je predpisana zaporna kazen do dve leti, je pojasnila Katjuša Čeferin, začasna vodja državnega tožilstva.

Za drugi dve osebi – poleg Grošelj-Košnikove sta bili nepravilnosti obdolženi še Nataša Pavlovič, nekdanja vršilka dolžnosti direktorice v Centru za socialno delo Trbovlje in nadzornica v času direktorovanja Grošelj-Košnikove, ter nekdanja računovodkinja Nataša Perme Guzej – pa tožilstvo preiskavo zahteva zaradi kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic iz delovnega razmerja in kaznivega dejanja nevestnega dela. Za prvo očitano kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen do tri leta, za drugo pa denarna ali zaporna kazen do tri leta.

Na centru popravljajo zamujeno Zdaj je na potezi preiskovalni sodnik, ki bo vse osumljene najverjetneje tudi zaslišal, a je vprašanje, ali bo to še letos. Tožilstvo je namreč zahtevo za preiskavo vložilo pred tremi tedni, odločitev za sklep o preiskavi ali zavrnitev zahteve zanjo pa lahko traja tudi nekaj mesecev, nam je uspelo izvedeti. A ker kazenski pregon zoper Grošelj-Košnikovo po dveh letih še nima epiloga, ga ne more dobiti niti sanacija finančnega stanja v trboveljskem centru za socialno delo. Slabih 90.000 evrov obveznosti je direktor Rok Zupanc sicer lahko takoj poplačal s pomočjo pristojnega ministrstva, a so v javnem zavodu morali ta sredstva evidentirati ločeno, saj gre za »začasno« nakazilo, ki ga bo treba tudi ustrezno poračunati, so jasni na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Vendar to ni bilo edino dodatno delo, ki ga je s svojimi finančnimi manevri sodelavcem zapustila Grošelj-Košnikova. Pripraviti so namreč morali celoten program za odpravo v reviziji ugotovljenih nepravilnosti in teh ni bilo malo. »Pripravili smo vse manjkajoče interne akte, vzpostavili register tveganja in sistem notranjih kontrol, uredili evidence službenih voženj, evidence izobraževanj in drugo, da se podobne stvari ne morejo več ponoviti,« je pojasnil direktor centra Rok Zupanc in dodal, da so pregledali tudi vse obstoječe pogodbe z dobavitelji in jih optimizirali. »Prihranke, ki smo jih pri tem ustvarili, smo usmerili v strokovno izobraževanje zaposlenih,« je še povedal Zupanc, hvaležen za podporo in razumevanje zaposlenih v trenutkih, ko se celo ni vedelo, ali bodo plače izplačane ali ne. »Tudi sicer je bilo delo močno oteženo. Treba je bilo narediti veliko sprememb pri organizaciji dela, poslovodenju, vzpostavitvi notranjih kontrol in tudi na področju strokovnega dela. Brez podpore celotnega kolektiva nam vseh sprememb ne bi uspelo izpeljati v taki meri in tako uspešno, kot smo jih,« je prepričan Zupanc. Grošelj-Košnikova se na vprašanja, ki smo jih poslali, ni odzvala.