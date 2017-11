»Po do zdaj zbranih podatkih je stanovalka umrla zaradi zadušitve z dimom. Ogenj, ki je popolnoma uničil kuhinjo, bližnji sobi pa poškodoval, so pogasili gasilci PGD Središče ob Dravi in PGD Obrež. Vzrok požara in okoliščine nesreče pristojne službe še preiskujejo,« so zapisali na spletnih straneh uprave.

Z mariborske policije pa so sporočili, da so v goreči hiši gasilci našli truplo 84-letne domačinke. »Vzrok smrti še ni znan in bo ugotovljen s sodno obdukcijo. Ogled kraja požara bodo opravili mariborski kriminalisti v sodelovanju z ormoškimi policisti. Več o ugotovitvah kriminalistične preiskave bom zato medijem lahko sporočil predvidoma šele jutri,« je dejal tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.