Nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu 2018 si je zagotovilo 29 reprezentanc, do četrtka pa bodo znani še zadnji trije udeleženci. Zadnji pari povratnih tekem dodatnih kvalifikacij so Irska – Danska, Nova Zelandija – Peru in Avstralija – Honduras. Na prvih dvobojih prav nobena ekipa ni dosegla gola.

Poleg gostiteljice turnirja Rusije so si vozovnico za mundial doslej zagotovili še Francija, Portugalska, Nemčija, Srbija, Poljska, Anglija, Španija, Belgija, Islandija, Švica, Hrvaška, Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, Mehika, Kostarika, Panama, Tunizija, Nigerija, Maroko, Senegal, Egipt, Iran, Južna Koreja, Japonska in Savdska Arabija in Švedska. Ta je sinoči v razgretem ozračju milanskega stadiona San Siro zdržala izjemen pritisk italijanske vrste, ki ob remiju brez golov ni nadoknadila zaostanka 0:1 s prve tekme v Solni. Italijani so silovito napadali, a so Švedi v prvem polčasu žogo izbijali tudi z golove črte. Navijače je razburjal španski sodnik Lahoz, ki je spregledal vsaj tri enajstmetrovke (dve za Italijo in eno za Švedsko). Strnjena gostujoča obramba je ohranila zbranost tudi v drugem polčasu, da je Italija prvič po letu 1958 ostala brez nastopa na mundialu.

Že večer prej je bilo veselo na Hrvaškem, kjer so nazdravili petemu nastopu kockastih med svetovno elito. Hrvaška je Grčijo potopila že v Zagrebu (4:1), zato je bila povratna tekma le še formalnost (0:0). Ognjeni so v kvalifikacijah hodili po robu, po uspehu nad Grčijo pa že napovedujejo, da bodo na šampionatu v Rusiji pripravili »nekaj velikega«. Številnim kritikam se je izognil prvi človek hrvaške nogometne zveze Davor Šuker, ki je pravočasno zamenjal neuspešnega selektorja Anteja Čačića. Njegovemu nasledniku Zlatku Daliću se je odvalil kamen od srca: »Ko sem sprejel položaj selektorja, sem prevzel ogromno odgovornost. Deset ton bremena mi je padlo s hrbta. Samo moja družina ve, kako sem se počutil,« je čustveno govoril Zlatko Dalić, ki bo podaljšal sodelovanje s hrvaško reprezentanco. Šuker je že potrdil, da bo Dalić ostal selektor, ko bosta obe strani uskladili podrobnosti pogodbe. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je Hrvaški nakazala osem milijonov dolarjev za uvrstitev v Rusijo. Igralci si bodo razdelili 2,5 milijona dolarjev, trenerji pa 640.000 dolarjev.

Danes zvečer bo na tekmi med Irsko in Dansko znan še zadnji evropski potnik na prvenstvo v Rusijo. V vlogi favorita ostajajo danski nogometaši, a bodo morali v Dublinu za napredovanje zatresti irsko mrežo. »Doma bomo morali več igrati z žogo kot na prvi tekmi. Danci pravijo, da so sposobni zabiti tudi na našem stadionu, o čemer ne dvomim, kar pomeni, da bi morali v tem primeru za uvrstitev na prvenstvo dvakrat zadeti,« se zaveda irski selektor Martin O'Neill. Njegova reprezentanca je na svetovnem prvenstvu nazadnje nastopila leta 2002 v Aziji, medtem ko Danska lovi svoj peti nastop na največjem tekmovanju. Irsko je nazadnje premagala leta 1985, danski mediji pa v teh dneh poudarjajo, da ima njihova vrsta velike težave s prebijanjem nasprotnikovega bunkerja. »V Köbenhavnu smo poskušali na vse načine, a se nam ni izšlo. Bili smo frustrirani, ker nismo zadeli. Počutili smo se, kot bi zaprto konzervo fižola poskušali odpirati z golimi rokami,« je slikovito opisal danski vezist Thomas Delaney.

Verjetni postavi – Irska: Randolph, Arter, Brady, Christie, Clark, Duffy, Hendrick, McClean, Murphy, O'Dowda, Ward. Danska: Schmeichel, Ankersen, Bjelland, Cornelius, Delaney, Eriksen, Jorgensen, Kjaer, Kvist, Larsen, Sisto.