Italijani po porazu z 0:1 ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu, vendar s prikazanim na prvi tekmi nikakor ne morejo biti zadovoljni. Štirikratni svetovni prvaki so v prvih 45 minutah sprožili le en strel proti nasprotnikovim vratom, s čimer so odigrali najslabši prvi polčas po dvoboju s Španci lanskega oktobra. Neučinkovitost v napadu azzurre pesti že dalj časa, saj so na zadnjih petih tekmah mrežo nasprotnikov zatresli zgolj trikrat. Ob tem je za dodatno zaskrbljenost v njihovem taboru poskrbel še zvezdnik Paris Saint-Germaina Marco Veratti, ki zaradi drugega rumenega kartona v Solni danes ne bo mogel pomagati soigralcem.

Na stadionu San Siro v Milanu naj bi domačini ubrali drugačno taktiko kot na prvem obračunu, saj italijanski mediji namigujejo, da se bo selektor Giampiero Ventura odrekel postavitvi 3-5-2, namesto tega pa svoje igralce postavil v formacijo 3-4-3 ali celo 4-2-4. »Nekaj bo treba spremeniti, saj je od zadnje tekme minilo le 48 ur. Upam, da bodo to spremembe na bolje,« je pred tekmo dejal Giampiero Ventura in pristavil, »za zmago bomo potrebovali vse – taktiko, srce in odločnost.«

Če so v Italiji še vedno v strahu, da prvič po letu 1958 ostanejo brez nastopa na največjem nogometnem turnirju, so si danes že lahko oddahnili Švicarji in Hrvati. Švicarji so v Baslu igrali neodločeno s Severno Irsko (0:0), pot na svetovno prvenstvo pa so si zagotovili z zmago na prvi tekmi v gosteh z 1:0. Brez zadetkov se je končala tudi povratna tekma v Pireju, kjer Grki proti kockastim niso uspeli nadoknaditi visokega zaostanka (1:4) s tekme v Zagrebu. Zadnjega evropskega udeleženca svetovnega prvenstva bo sicer dala jutrišnja tekma med Irsko in Dansko. Ekipi sta se na prvem obračunu v Köbenhavnu razšli brez zadetkov, pri čemer Irci prvič po novembru 2014 niso dosegli gola v gosteh.

Z izjemo skupine D, so bile konec preteklega tedna zadnje tekme odigrane tudi v afriških kvalifikacijah. Po Nigeriji, Egiptu in Senegalu sta si nastop v Rusiji priborila še Maroko in Tunizija.

Izidi afriških kvalifikacij za SP: Južnoafriška republika – Senegal 0:2, Alžirija – Senegal 1:1, Zambija – Kamerun 2:2, Gabon – Mali, DR Kongo – Vineja 3:1, Slonokoščena obala – Maroko 0:2, Tunizija – Libija 0:0, Kongo – Uganda 1:1, Gana – Egipt 1:1, izida prvih tekem medcelinskih dodatnih kvalifikacij: Peru – Nova Zelandija 0:0, Honduras – Avstralija 0:0.