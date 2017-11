V derbi skupine 9 se je oslabljena Slovenija, pri kateri je zaradi poškodb manjkalo kar sedem igralcev, odpravila s povsem obrambno taktiko in izdelano strategijo dajanja navodil, saj je bil na eni strani igrišča selektor Primož Gliha, na drugi pa še bolj glasen njegov pomočnik Alfred Jermaniš. Postavitev v sistemu 5-4-1 je bila v slogu Maribora v Liverpoolu klasični bunker in tudi logična glede na moč francoske zasedbe. V njej so hitri in tehnično vrhunsko podkovani nogometaši, ki so bili lani evropski prvaki v kategoriji do 19 let. Slovenci so se disciplinirano branili, francoska premoč pa je bila takšna, da sta bila centralna branilca na sredini polovice igrišča, ki ga je branila Slovenija.

A prvi prehod Slovenije na polovico Francije se je končal z nepričakovanim vodstvom v 21. minuti. Gliha je z levico izvedel prosti strel, Kramarič je na drugi vratnici ob pomoči Lucasa Hernandeza iz Atletica Madrid žogo podaljšal pred gol, kjer jo je Tučić preusmeril v gol. Ko je 1200 gledalcev upalo, da bo Slovenija vzdržala vsaj do polčasa, je bila tekma odločena v četrt ure. Napadalec Moussa Dembele, ki igra za sloviti Celtic, je mojstrsko dosegel hat-trick v pičlih 13 minutah s priigrano (prekršek Žužka) in realizirano enajstmetrovko ter dvema mojstrskima streloma. Ključni trenutek tekme je bil v 37. minuti, ko italijanski sodnik Sylvain Ripolli ob udarcu v glavo ni dosodil prekrška nad Kramaričem v kazenskem prostoru Francije, v protinapadu pa je Primc s startom od zadaj podrl Bambaja in prejel rdeči karton. Med odmorom je polovica premraženih gledalcev (temperatura je bila 1 stopinja Celzija) odšla domov, francoski ritem igre v drugem delu pa je padel in tekma ni bila le enosmerni promet proti golu Sorčana. Slovenija si je glede na igro z igralcem manj v drugem delu tekme zaslužila drugi zadetek.

»Ko vidiš seznam Francije, te postane strah, vendar smo se pogumno borili. Ne morem ocenjevati igre gostov. Vse izhaja iz naših napak. Prvi gol smo prejeli po nepotrebnem, ko je Žužek v preveliki želji naivno storil prekršek za enajstmetrovko, kar je enako, kot če na vozniškem izpitu prevoziš rdečo luč. Igralcem stalno ponavljam, da v kazenskem prostoru ne sme biti tovrstnih kontaktov z nasprotniki. Sodnik nas je oškodoval za enajstmetrovko po prekršku nad Kramaričem, potem pa smo iz naslednje akcije prejeli rdeči karton,« je komentiral slovenski selektor Primož Gliha.