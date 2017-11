Iličić je po prihodu v Bergamo nemudoma postal eden ključnih mož trenerja Giana Piera Gasperinija. Doslej je v vseh tekmovanjih za Atalanto prispeval štiri gole in štiri asistence, za kar 29-letnik zasluge pripisuje trdemu delu pred začetkom sezone. »Nisem bil navajen tako garati, zato sem se s tem težko soočal. A sedaj žanjem uspehe trdega dela. Moje noge se pomikajo s polno hitrostjo,« je dejal nogometaš, navdušen nad organizacijo in dobrim delom z mladimi v vrstah prvoligaša iz Bergama.

»Želel bi si, da bi prišel v takšen klub, ko sem bil še mlajši. Ko sem prestopil iz Maribora v Palermo, se nisem počutil psihično pripravljenega, moje misli niso bile na pravem mestu. Pri osemnajstih letih sem počel nekatere nore stvari. Skočil sem s 15-metrske pečine in lahko sem srečen, da sem živ in lahko danes govorim z vami o tem. Če bi videl, da kaj takega počne moj otrok, bi se ubil,« je zatrdil Iličić.

Če bi vedel, ne bi prestopil v Atalanto

Atalanti gre sicer v letošnji sezoni bistveno bolje v evropski ligi kot v prvenstvu, kjer zaseda šele deseto mesto. Kot pravi slovenski reprezentant, ima s soigralci največ težav proti moštvom, ki igrajo zelo obrambno. »Ko se ekipe zaprejo in branijo, se mučimo. Prav tako ne znamo nadzorovati poteka tekme, ko vodimo, saj želimo zmagovati s 3:0 ali 4:0. Posledično prejmemo gole iz protinapadov. Tako je bilo proti Spalu in Sampdorii. Smo dovolj dobri, da se merimo z vsakim tekmecem, vključno z Interjem, s katerim igramo v nedeljo. Prav proti njemu sem dosegel svoj prvi gol v serie A in to takoj po tem, ko je osvojil tri naslove. Ko sem pred tekmo gledal, kako mimo mene korakajo Samuel Eto'o in njegovi soigralci, sem se počutil kot v sanjah,« je priznal Iličić.

Kranjčan je seveda nekaj besed namenil tudi rojaku in Interjevemu vratarju Samirju Handanoviću. »Je izvrsten vratar, ki pogosto naredi razliko. On, njegov bratranec Jasmin in Jan Oblak so dokaz, da ima Slovenija odlične vratarje. Žal se nam letos ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo. Če bi se, bi sklenil svojo reprezentančno kariero,« je še razkril, za konec pa spregovoril tudi o klubskem in reprezentančnem soigralcu Jasminu Kurtiću, ki letos prav zaradi prihoda Iličića v klub ne dobiva toliko priložnosti, kot bi si želel. »Jasmin je moj prijatelj in izvrsten nogometaš, a odločitve sprejema trener. Če bi vedel, da mu bom odvzel mesto v ekipi, verjetno ne bi sprejel prestopa.«