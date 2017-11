Ker v prvem krogu predsedniških volitev nobenemu izmed kandidatov ni uspelo zbrati zadostne podpore, bodo volilke in volilci jutri ponovno izbirali predsednika države. V drugem krogu se bosta pomerila Borut Pahor in Marjan Šarec, ki sta v prvem krogu zbrala največ glasov – za Pahorja je glasovalo 47,21 odstotka volilnih udeležencev, za Šarca pa 24,76 odstotka. Prvi krog volitev je sicer zaznamovala zlasti izredno nizka, 44,24-odstotna volilna udeležba. Na predčasnem glasovanju pred drugim krogom pa je glasove oddalo še nekoliko manj volilnih upravičencev kot pred prvim krogom: predčasno je tokrat glasovalo 1,54 odstotka vseh volilnih upravičencev, v prvem krogu pa 1,65 odstotka.

Koga podpirajo stranke in znani Slovenci?

Z začetkom volilnega molka so se končala tudi soočenja med kandidatoma za predsednika republike. Svoje mnenje o kandidatih so izrazile tudi politične stranke, vendar pa večina med njimi v drugem krogu ni izrecno podprla nobenega kandidata. Aktualnega predsednika so uradno podprli le v strankah SD in DeSUS, v slednji sicer šele pred drugim krogom glasovanja. Šarec si medtem ni priboril strankarske podpore, v svoji predsedniški kampanji je tudi večkrat poudaril, da politične podpore niti ni iskal.

V NSi jasne podpore kateremu izmed kandidatov niso izrazili, so pa zapisali, da si želijo, »da bi predsednik republike Slovenijo združeval, jo dostojno predstavljal doma in v svetu, nadaljeval spravni proces, jo usmerjal na pot vrednot, ki so trajne, evropske in občečloveške /.../«. Tudi v Levici niso izrecno podprli nobenega kandidata. Tako prvak Levice Luka Mesec kot prvak SDS Janez Janša pa sta pred drugim krogom volitev poudarila, da volilci sploh nimajo prave izbire. Janša se je sicer v svojem nedavnem zapisu na družbenem omrežju facebook posebej ostro znesel nad Pahorjem. Zanimivo pa je tudi, da je včeraj podporo Pahorju, sodeč po njegovi objavi na spletnem omrežju twitter, izrazil poslanec SDS Vinko Gorenak.

Pahor je tudi sicer na spletnih omrežjih skušal nabrati pester seznam podpornikov. Med drugim so mu podporo izpričali starosta slovenske politike Ivan Oman, poslanec DeSUS Peter Vilfan, podjetnik Joc Pečečnik, predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč, podjetnik Dušan Olaj, smučarka Tina Maze in estradnica Helena Blagne. Šarec na drugi strani ne stavi na znane obraze, temveč na »navadne ljudi«, ki lahko s pomočjo orodja na spletnem omrežju facebook postanejo njegovi »strici« oziroma »tete iz ozadja«.