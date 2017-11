Leta 2007 je na trgu mobilnih operacijskih sistemov prevladovala Nokia s symbianom OS, konec poletja pa se je pojavil še iphone s svojim iOS. Nihče si ni niti predstavljal, da bo začetna beta različica operacijskega sistema android, ki je bila predstavljena tistega leta, popolnoma zatresla področje mobilne tehnologije.

Podjetje Android Inc. je bilo ustanovljeno že leta 2003 v Kaliforniji. Njihov prvotni cilj je bil razvoj naprednega sistema za digitalne kamere. Vendar so kmalu spoznali, da je to področje preozko, zato so se usmerili izključno v mobilne naprave in se podali v boj s symbianom in Microsoftovim sistemom windows mobile.

Boj je bil hud. Podjetje je bilo celo na pragu deložacije iz delovnih prostorov, ko se je leta 2005 pojavil radodaren vlagatelj, ki je prepoznal njihov potencial. Podjetje Google jih je kupilo za 50 milijonov ameriških dolarjev.

Takrat se je ogromno ugibalo, ali bo Google na novo pridobljeno tehnologijo in znanje dejansko uporabil za vstop na mobilni trg. In ga je. Prve različice sistema so bile seveda prirejene za naprave brez zaslonov na dotik. Ko pa se je pojavil iphone, so se morali inženirji hitro ponovno usesti za svoje delovne mize in operacijski sistem prilagoditi novi tehnologiji.

Novembra 2007 je bilo z Googlom na čelu ustanovljeno združenje podjetij Open handset alliance (OHA), ki je vključevalo večino takratnih največjih igralcev – podjetja HTC, Sony, Dell, Qualcomm, Samsung, LG in tako dalje. Zavezali so se, da bodo razvili prvo povsem odprto platformo za mobilne naprave. Prvi produkt sodelovanja je bil androidov mobilni telefon HTC dream. Google je že v prvo verzijo sistema naložil svoje paradne produkte youtube, zemljevide in predhodno različico brskalnika chrome.

Prevrtimo čas deset let naprej in android je doživel že svojo 8. glavno posodobitev, imenovano android 8.0 oreo. Z izjemo prve različice android 1.0 so vse nadaljnje posodobitve imenovane po sladkih prigrizkih. Začelo se je s cupcake (kolaček), sledili so donut (krof), eclair (vaniljev kolač), froyo (zamrznjeni jogurt), gingerbread (ingverjevo pecivo), honeycomb (satovje), kitkat (čokoladka), lollipop (lizika), marshmallow (penasti bombon), nougat (lešnikova krema) in oreo (piškot).

Android zdaj mesečno uporablja več kot dve milijardi aktivnih naprav, kar pomeni okrog 80 odstotkov vsega trga. Sledi jim edini konkurent, Applov iOS s približno 20 odstotki.