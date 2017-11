Slovensko športno plezanje je po zaslugi Janje Garnbret doseglo nov mejnik. Najboljša slovenska športna plezalka je danes na finalu svetovnega pokala v težavnosti prvič zmagala pred domačo publiko ter se na seznamu zmagovalk priključila Martini Čufar, Maji Vidmar in Mini Markovič. Garnbretova je skupno dosegla deveto zmago letos, kar pred njo ni uspelo še nobeni športni plezalki. Z njo je potrdila skupno zmago v težavnosti in kombinaciji, v kateri je zbrala 1135 točk. Kar 509 točk več kot drugouvrščena Jain Kim, medtem ko je Južna Korejka v seštevku težavnosti zbrala 525 točk, 140 manj od slovenske športne plezalke.

»S kranjsko zmago sem dosegla enega svojih velikih ciljev. Močno sem si želela zmagati pred domačimi navijači. Priznam, da sem bila zelo živčna. K sreči je izjemna želja premagala pritisk,« ni skrivala navdušenja Janja Garnbret, ki je danes po zaslugi izjemnih uspehov kar trikrat poslušala Zdravljico. »Za mano je najuspešnejša sezona. Že lanska je bila izjemna, a sem jo letos še nadgradila. Prizadevala si bom, da bom še naprej napredovala,« obljublja slovenska športna junakinja.

V senci Janje Garnbret so odlične dosežke dosegli tudi druge slovenske športne plezalke. Vita Lukan se je pri 17 letih prvič uvrstila v članski finale, v katerem je zasedla sedmo mesto. Mladinska evropska prvakinja v težavnosti se je prebila v finale v soboto pozno zvečer, potem ko so sodniki ugodili slovenski pritožbi, da se je Vita Lukan v polfinalu držala enega od oprimkov in da se ga ni zgolj dotaknila, kot so sprva dosodili. Peto mesto v finalu je dosegla Mina Markovič, štirikratna zmagovalka kranjske preizkušnje, ki se je danes poklonila uspehom Janje Garnbret. Drugo mesto je danes osvojila Jain Kim, s tretjim mestom pa se je prvič na zmagovalne stopničke tekme v težavnosti povzpela Britanka Molly Thompson - Smith.

Za Domnom Škoficem je slabša sezona kot lani, ko je bil skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti. Najboljši slovenski plezalec je danes zasedel četrto mesto, medtem ko je bil lani pred domačimi gledalci drugi. »Škoda, imel sem še dovolj moči, a sem naredil napako s komolcem. V tej sezoni sem imel nekaj športne smole, kljub temu pa sem zadovoljen. Finalna smer ni bila najtežja, a smo delali napake,« je svoj nastop ocenil Domen Škofic. Zmago je v Kranju slavil Jakob Schubert. Avstrijec je edini finalno smer preplezal do vrha in v Sloveniji zmagal že tretjič. Skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti je postal Francoz Romain Desgranges, ki se v Kranju ni uvrstil v finale.

Poleg najboljše četverice so se v polfinale od Slovencev uvrstili še: Urška Repušič (zasedla je 10. mesto), Mia Kramp, Martin Bergant (bila sta 19.), Jernej Kruder (21.), Katja Kadić (22.) in Lučka Rakovec (23.). V kvalifikacijah so med 113 tekmovalci iz 19 držav nastopili še Tjaša Kalan (29.), Lana Skušek (30.), Milan Preskar (32.), Veronika Meke (33.), Tjaša Slemenšek (41.), Kaja Skvarč Božič (43.), Anže Peharc in Zan Sudar (oba 46.), Luka Potočar (51.) ter Klemen Novak (52.).