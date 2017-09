V zadnjem času je videti, da ameriški novinarji, ki poročajo o izrednih vremenskih razmerah, menijo, da jim ljudje pred televizijskimi zasloni ne bodo verjeli, če o vremenskih pojavih zgolj pripovedujejo. Dramatični posnetki novinarjev, ki v divjem vetru in z mokrimi lasmi kričijo v mikrofon, so postali stalnica pri poročanju o izrednih vremenskih razmerah. Tudi ob orkanu Irma so številni s poročanjem s terena preizkušali meje svoje vzdržljivosti. Objavljamo nekaj najbolj dramatičnih posnetkov.

Chris Cuomo battling Irma's full force in Naples. Peak gust 142 mph at 4:35 pm https://t.co/SBp2cjLCIKpic.twitter.com/Gv1IjMAQij — CNN Weather Center (@CNNweather) September 10, 2017

@SimonStormRider getting wind measurements out in the eyewall as well. Got a 117 mph wind gust. pic.twitter.com/PVEPP8FbtB — Juston Drake (@JustonStrmRider) September 10, 2017

Getting slapped by one of the early squalls from #Irma tonight in the Brickell section of #Miami. @stevedresner captures behind the scenes pic.twitter.com/6uXw51mGmB — Mike Seidel (@mikeseidel) September 10, 2017

This is what the eyewall of Hurricane #Irma looks like. Watch The Weather Channel for continuing storm coverage. pic.twitter.com/7U7JzbVo3Z — The Weather Channel (@weatherchannel) September 10, 2017